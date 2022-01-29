نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الخفيفة والسريعة بمكونات اقتصادية بمذاقها الرائع في المقال التالي
من أكثر الوصفات التي يتم تحضيرها في فصل الشتاء وبالأخص هي شوربة العدس لأنها من أكثر الوجبات المغذية و المشبعة التي تساعد على تدفئة الجسم و تعطيه حيوية و طاقة، لذلك تقوم كافة الأمهات بتحضير شوربة العدس الاصفر في مثل هذه الأوقات، ولكن هناك البعض من الأشخاص الذين لا يقدرون تحميل هذه الوجبة لأنها قد تكون من الأكلات الثقيلة على بعض الأشخاص، لهذا حرصنا على تقديم طريقة خفيفة واقتصادية لعمل شوربة العدس من المنزل، بعد الآن سوف تعتمدين هذه الطريقة لتحضير شوربة العدس الأصفر.
مقادير شوربة العدس الأصفر
سنقدم لكم مكونات أخف و أحلى طريقة لتحضير شوربة العدس، ومكونات تحضيرها هي:
- كوب ونصف من العدس الأصفر.
- 5 أكواب من الماء.
- 2 حبة من الطماطم المقطعة مكعبات.
- بصلة كبيرة مقطعة مكعبات متوسطة الحجم.
- 2 حبة من الكوسة المقطعة مكعبات متوسطة.
- حبة من الجزر المقطع مكعبات متوسطة الحجم.
- ملعقة من الكمون.
- ملعقة من الملح.
- ليمون.
- 3 معالق من الزيت النباتي.
طريقة تحضير شوربة العدس الأصفر
شوربة العدس من الوجبات السريعة و السهلة التي يتم تحضيرها في وقت قصير، طريقة التحضير هي:
- نقوم أولاً بتقطيع كافة الخضروات قطع صغيرة ومتساوية لكي يتم سلقهم جميعاً.
- بعد ذلك نقوم بوضع وعاء كبير على النار حتى يسخن ثم نضيف القليل من الزيت.
- نقوم بإضافة الخضروات ونقلبهم قليلا على نار متوسطة.
- ثم نضيف العدس و نقلبه جيدا مع الخضروات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الماء المغلي على العدس و الخضروات ونقلبه جيدًا.
- ثم نقوم تغطية العدس ونتركه حتى يغلى ستلاحظين أن هناك رغوة على سطح الشوربة قومي برفعها بمعلقة.
- اتركي الشوربة على نار متوسطة حتى يتم تسوية الخضروات.
- أغلق النار على الشوربة ونتركها حتى تهدأ قليلاً.
- بعد ذلك نقوم بوضع شوربة العدس في الخلاط الكهربائي ونقوم بضربه جيدًا حتى يصبح قوامهم ناعم.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضعه في إناء على النار ونضيف له الملح و الفلفل الأسود و الكمون ونقلبه جيدًا ونتركه على النار حتى يغلي قليلاً.
- نرفعه من على النار و يقدم في أكواب التقديم بجانب شرائح الليمون وبالصحة والهنا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ