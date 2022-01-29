طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الخفيفة والسريعة بمكونات اقتصادية بمذاقها الرائع

من أكثر الوصفات التي يتم تحضيرها في فصل الشتاء وبالأخص هي شوربة العدس لأنها من أكثر الوجبات المغذية و المشبعة التي تساعد على تدفئة الجسم و تعطيه حيوية و طاقة، لذلك تقوم كافة الأمهات بتحضير شوربة العدس الاصفر في مثل هذه الأوقات، ولكن هناك البعض من الأشخاص الذين لا يقدرون تحميل هذه الوجبة لأنها قد تكون من الأكلات الثقيلة على بعض الأشخاص، لهذا حرصنا على تقديم طريقة خفيفة واقتصادية لعمل شوربة العدس من المنزل، بعد الآن سوف تعتمدين هذه الطريقة لتحضير شوربة العدس الأصفر.

مقادير شوربة العدس الأصفر

سنقدم لكم مكونات أخف و أحلى طريقة لتحضير شوربة العدس، ومكونات تحضيرها هي:

كوب ونصف من العدس الأصفر.

5 أكواب من الماء.

2 حبة من الطماطم المقطعة مكعبات.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

2 حبة من الكوسة المقطعة مكعبات متوسطة.

حبة من الجزر المقطع مكعبات متوسطة الحجم.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الملح.

ليمون.

3 معالق من الزيت النباتي.

طريقة تحضير شوربة العدس الأصفر

شوربة العدس من الوجبات السريعة و السهلة التي يتم تحضيرها في وقت قصير، طريقة التحضير هي: