نصائح عليك إتباعها عند تحضير لحوم الستيك في المنزل مثل المطاعم

تعتبر عملية البحث عن وجبه يومياً هي التي تشغل الكثير من النساء وربات المنزل التفكير في وجبه شهية تجذب الأطفال إليها بشهية خاصةً مع انتشار الوجبات السريعة والوجبات التي لا تقاوم في المطاعم لذلك أصبح هدف الأمهات في المطبخ هو تحضير وجبات لا تقل إغراء عن وجبات المطاعم وأكثر الوجبات التي تشغل المطاعم هي الدجاج بأصنافه واللحوم من جميع أصنافها مثل الستيك اللحم والدجاج، وبدلاً من طهي اللحم بشكل تقليدي تبحث الأمهات عن طريقة تحضيره بشكل مختلف جذاب لذلك تأتي فكرة تحضير الستيك اللحوم في المنزل خاصةً إذا كانت اللحم حمراء خالية من الدهون فإنه يخرج في النهاية بمذاق وشكل رائع وبسبب اهتمام الكثير من الأمهات بهذه الوجبة لذلك موضوع اليوم عن طريقة تحضير ستيك اللحوم بسهولة عبر السطور التاليه.

طريقة تحضير ستيك اللحم في المنزل

مكونات التحضير:

مقدار نصف كيلو جرام من شرائح لحوم الستيك.

عود من الزعتر.

قيمة الملح المرغوبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كأس من الزبدة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت الذرة.

خمس فصوص من الثوم المهروس.

طريقة التحضير:

يعتبر تحضير لحم الاستيك من أكثر أصناف اللحوم من حيث السهولة في التحضير وفي ذات الوقت من الوجبات الفاخرة. تحضير شرائح الستيك في طبق واسع ثم تحضير مقلاة عميقة ووضع فيها مقدار الزيت وتسخينه أولاً ثم إضافة الستيك في المقلاة على نار هادئة لمدة بضع دقائق ثم نقوم بتقليب الستيك على الجهه الثانية. اثناء التقليب لحوم الستيك لا بد من تتبيل اللحم بالفلفل الأسود والملح مع استمرار التقليب حتى تمام النضج للستيك. يتم إخراج لحم الستيك بعد النضج على أطباق التقديم ووضعه على سفرتك بجانب أطباق الأرز وغيره من الوجبات حسب الرغبة، ويتم تقديمه والاستمتاع بمذاق رائع وشهي.

نصائح عند تحضير لحوم الستيك:

يجب غسل اللحم بعناية قومي بغسله جيداً وإزالة الدهون حيث يجب أن يكون لحم الستيك خالي تماماً من الدهون ويمكنك نقع اللحم في مقدار من الماء والخل حيث يساعد الخل على سرعة نضج لحوم الستيك.