في عدة دقائق .. حضري صوص الشيكولاتة بمكونات بسيطة في المنزل لتغطية الكيك وتزيين البسكويت

صوص الشيكولاتة من أنواع الصلصة التي تضاف إلى الكثير من أنواع الحلويات، وهي صلصة مشهورة للغاية وتوضع في كثير من الحلويات التي نطلبها من المطاعم، ومن أجل هذا قد يرغب جميع هواة الطبخ في عمل تلك الصلصة أو معرفة مكوناتها، وسوف نتحدث أكثر عن هذا الموضوع في ذلك المقال.

صوص الشيكولاتة السائلة

أن صوص الشيكولاتة السائلة أكثر نوع من صوص الشيكولاتة طلبًا في العالم، وهناك طرق كثير لتحضيرها، وبعضها صعب للغاية، ولكن الخطوات التي سنتبعها في عمل صوص الشيكولاتة السائلة هي خطوات تم تجريبها سابقًا، ونجحت نجاحًا مذهلًا في تقديم صلصلة الشيكولاتة بطريقة ممتعة، وسنتحدث أكثر عن صوص الشيكولاتة السائلة فيما يلي:

مكونات صوص الشيكولاتة

إن مكونات صوص الشيكولاتة السائلة هي مكونات بسيطة وجميلة تجعلك تفهم لماذا يبحث الكثيرين عن طريقة تحضير صوص الشيكولاتة السائلة، وذلك بسبب المكونات، وصوص الشيكولاتة السائلة يطلبه الكثير من الأطفال، ويعشقه الرجال والنساء ايضًا، وتتمثل مكونات عمل صوص الشيكولاتة السائلة في النقاط التالية:

30 غرامًا من بودرة الكاكاو، (يُفضّل استخدام بودرة كاكاو ذات جودة عالية للحصول على نكهة أفضل).

10 غرامًا من الزبدة غير المملحة. 55 غرام من السكر الناعم، (ويمكن إضافة كمية إضافية من السكر حسب الذوق).

نصف كوب (100 مل) من الماء، (ويمكن استبدال الماء بالحليب للحصول على صوص أغنى وأكثر كثافة).

طريقة تحضير صوص الشيكولاتة

أن خطوات تحضير صوص الشيكولاتة السائلة هي خطوات بسيطة للغاية، وتحمل الكثير من السهولة، وتعمل طريقة تحضير تلك الصلصة على الحصول على دقيقة فقط في التحضير، ويمكنك الحصول عليها خلال دقيقتين فقط من الطهو، ولكن صوص الشيكولاتة لا يتناسب إلا لشخصين فقط، وتتمثل خطوات التحضير في النقاط التالية: