المشروب السحري الناسف للدهون في 5 أيام بدون حرمان مهما كان وزنك فوق 100 كيلو هتخس يعنى هتخس وتحدى

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عمر شويل - جدة تبحث معظم السيدات في الظهور بجسم رشيق وجذاب وذلك من خلال الحصول على وصفات طبيعية تخلصها من دهون البطن والكرش وكذلك الجناب حيث أنها تمنح المرأة مظهر غير أنيق حيث ينتج ذلك من إتباع نظام غذائي غير صحي وكذلك تظهر خلال فترات الحمل والولادة لذلك تعد هذه الوصفة هي من الوصفات الفعالة والقوية في تخسيس الجسم بشكل عام وبالإضافة لذلك فهي تعمل على التخلص من الكرش والجناب بشكل سريع وفوري كما تزيد من معدلات الحرق والقضاء على الشهية العالية تجاه الطعام ولكن يفضل تناول هذا المشروب تحت إشراف الطبيب لتفادي العديد من المشاكل الصحية وهنا في هذا المقال سوف نتعرف علي أقوي مشروب لتخسيس الكرش والجسم والجناب بمكونات طبيعية ومتوفرة في المنزل.

مشروبات تخسيس البطن والكرش

تعد تراكم الدهون في البطن والكرش هي من المشاكل المزعجة لدى الكثير من السيدات التي تسعى للتخلص منها بشكل سريع ومن أهم هذه المشروبات هي:

مشروب الشمر

هو من أقوى المشروبات التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الدهون المتراكمة في البطن والكرش وكذلك تعمل علي القضاء علي انتفاخات البطن والغازات وبالإضافة لذلك فإن تساعد علي سد الشهية لفترة طويلة كما تقلل من ضغط الدم المرتفع وتتضمن هذه الوصفة علي كمية من الشمر وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

كمية صغيرة من الكمون

كمية من الشمر

كمية صغيرة من الكراوية

4 أكواب من الماء الساخن

طريقة تحضير المشروب

تقوم هذه الوصفة على خطوات بسيطة جدا وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

نضع جميع المكونات مع كمية الماء المغلي ونتركه لمدة لا تقل عن 24 ساعة للحصول على نتائج مبهرة الوصفة ويصفي الخليط ثم يوضع في الثلاجة

يفضل تناول هذا المشروب بشكل مستمر للحصول علي نتائج سريعة المشروب.

مشروب شاي البابونج

تعد هذه الوصفة من الوصفات القوية في تخسيس البطن والجناب والجسم بشكل عام وذلك من خلال شرب كوب من شاي البابونج كما يساهم بشكل كبير على الاسترخاء والراحة وبالإضافة لذلك فهو من الوصفات التي لا تحتوي على الكافيين كما أنها تعمل علي ضبط مستوي السكر في الدم.