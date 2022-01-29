ليه نشترى الجاهز وأحنا ممن نعمله في البيت... أسهل طريقة عمل السويسرول بالشيكولاتة هش وطري زي القط حكاية

عمل السويسرول بالشيكولاتة، مصانع الحلويات أصبحت تغذي السوق بالكثير من الحلويات ذات الأشكال والأنواع الكبيرة والكثيرة والتي اشتهرت في كل بلاد العالم، ويحبها كثير من الناس منها الكبير والصغير، ومن هذه الحلويات السويسرول الذي يتم حشوه بجميع أنواع الحشو بالكريمة أو الشيكولاتة، بالإضافة إلى قطع الفاكهة الطازجة، لذلك تبحث كثير من السيدات على طريقة عمل السويسرول بالشوكولاتة هش وطري في المنزل بدلا من شرائه بمبالغ كبيرة وكذلك تحضيره في المنزل يضمن نظافتها د وجودته ويتم تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة فتابعي معنا سيدتي.

عمل السويسرول بالشيكولاتة

ثلاث بيضات.

ثلاث أرباع كوب سكر ناعم.

نصف كوب من زيت الذرة.

ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ونصف فنجان من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة من الملح.

مقادير الحشو السويسرول

مقادير التزيين السويسرول

صوص من الشيكولاتة.

كوب ونصف من البندق المجروش.

قليل من عين الجمل.

طريقة تحضير السويسرول