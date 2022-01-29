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عمر شويل - جدة ليه نشترى الجاهز وأحنا ممن نعمله في البيت... أسهل طريقة عمل السويسرول بالشيكولاتة هش وطري زي القط حكاية - ثقفني
عمل السويسرول بالشيكولاتة، مصانع الحلويات أصبحت تغذي السوق بالكثير من الحلويات ذات الأشكال والأنواع الكبيرة والكثيرة والتي اشتهرت في كل بلاد العالم، ويحبها كثير من الناس منها الكبير والصغير، ومن هذه الحلويات السويسرول الذي يتم حشوه بجميع أنواع الحشو بالكريمة أو الشيكولاتة، بالإضافة إلى قطع الفاكهة الطازجة، لذلك تبحث كثير من السيدات على طريقة عمل السويسرول بالشوكولاتة هش وطري في المنزل بدلا من شرائه بمبالغ كبيرة وكذلك تحضيره في المنزل يضمن نظافتها د وجودته ويتم تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة فتابعي معنا سيدتي.
عمل السويسرول بالشيكولاتة
- ثلاث بيضات.
- ثلاث أرباع كوب سكر ناعم.
- نصف كوب من زيت الذرة.
- ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من الدقيق الأبيض.
- ونصف فنجان من الكاكاو الخام.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة من الملح.
مقادير الحشو السويسرول
مقادير التزيين السويسرول
- صوص من الشيكولاتة.
- كوب ونصف من البندق المجروش.
- قليل من عين الجمل.
طريقة تحضير السويسرول
- احضري الجهاز الكهربائي وقومي بوضع البيض والسكر والملح، ثم خلطهم جيدًا للحصول على خليط متجانس.
- نحضر الدقيق الأبيض النظيف والكاكاو الخام، ونضيف إليهم بيكنج بودر وتخلط كل تلك المكونات جيدًا.
- نضيف الفانيليا إلى الزيت والبيض، ثم إضافة هذا الخليط إلى خليط الدقيق.
- بعد ذلك يتم خفق كل هذه المكونات برفق حتى يظل الهواء موجود بداخله.
- نحضر قالب مخصص لإعداد السويسرول، ونضع فيه ورقة الزبدة، ثم صب الخليط فيه.
- وبعدها نضعه في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى ينضج الخليط ويصبح لونه مثل لون الذهب.
- يخرج القالب من الفرن نقوم بتغطيته بفوطة نظيفة حتى يظل طري ونتركه حتى يبرد.
- نبدأ في وضع الحشو عليها ببطء وبعدها نخرج ورق الزبدة.
- نضعها فى الثلاجة مغطاة بورق الزبدة حتى تتماسك جيدًا ثم نقطعها إلى قطع متساوية.
- يمكن تناول قطع السويسرول مع الشاي أو القهوة يمكن تقديمه للأطفال بجانب كوب من الحليب
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