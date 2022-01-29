أسهل طريقة لعمل ‏الحلاوة الطحينية على طريقة المصانع بكل سهولة

الحلاوة الطحينية من الأكلات والحلويات المفضلة عند جميع الأشخاص ‏وخاصة الأطفال، وكما أنها تنتشر في‏ دول بلاد الشام ‏والشرق الاوسط‏، وكما تعد الحلاوة الطحينية مميزة لأنها تمتلك فوائد عديدة وحيث أنها تعد مصدر غني بالزيوت المفيدة لجسم الأنسان ‏وتعد علاج فعال للإمساك، وحيث تلعب دورا كبير في ‏علاج تقرحات الفم واللثة، وكما تمتلك مصدر غني بالبروتينات أيضاً، ‏وحيث يتم أستخدام الحلاوة الطحينية في سندوتشات المدارس أو في الإفطار أو في عشاء خفيف، ومعظم ربات البيوت يبحثون عن طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل لضمان الجودة ونظافة المكونات ‏دون الذهاب لشرائها جاهزة وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الحلاوة الطحينية على طريقة المصانع بكل سهولة وبخطوات بسيطة ‏غير مكلفة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الحلاوة الطحينة

المكونات:

أثنين كوب من السمسم المحمص .

أثنين ‏ كوب من السكر الناعم البودرة .

أثنين ‏ كوب من اللبن البودرة.

كوب واحد من الدقيق الأبيض .

كوب واحد من الزيت النباتي .

ملعقة واحدة من الفانيليا الجافة

ذرة من ملح الطعام .

كمية من المكسرات المشكلة السوداني و الفستق والبندق وجوز الهند حسب الرغبة .

طريقة التحضير :