نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية على طريقة المصانع بكل سهولة في المقال التالي
الحلاوة الطحينية من الأكلات والحلويات المفضلة عند جميع الأشخاص وخاصة الأطفال، وكما أنها تنتشر في دول بلاد الشام والشرق الاوسط، وكما تعد الحلاوة الطحينية مميزة لأنها تمتلك فوائد عديدة وحيث أنها تعد مصدر غني بالزيوت المفيدة لجسم الأنسان وتعد علاج فعال للإمساك، وحيث تلعب دورا كبير في علاج تقرحات الفم واللثة، وكما تمتلك مصدر غني بالبروتينات أيضاً، وحيث يتم أستخدام الحلاوة الطحينية في سندوتشات المدارس أو في الإفطار أو في عشاء خفيف، ومعظم ربات البيوت يبحثون عن طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل لضمان الجودة ونظافة المكونات دون الذهاب لشرائها جاهزة وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الحلاوة الطحينية على طريقة المصانع بكل سهولة وبخطوات بسيطة غير مكلفة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الحلاوة الطحينة
المكونات:
- أثنين كوب من السمسم المحمص.
- أثنين كوب من السكر الناعم البودرة.
- أثنين كوب من اللبن البودرة.
- كوب واحد من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة من الفانيليا الجافة
- ذرة من ملح الطعام.
- كمية من المكسرات المشكلة السوداني و الفستق والبندق وجوز الهند حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بتحميص السمسم ثم بعد ذلك قومي بطحن السمسم في الخلاط الكهربائي جيداً، ثم بعد ذلك قومي بوضع كوب واحد من الدقيق الأبيض وذرة من ملح الطعام ثم يضاف إليهم كوب واحد من الزيت النباتي بالتدريج مع الاستمرار في خفق المكونات للحصول على قوام الطحينة الكثيف.
- الخطوة الثانية قومي بوضع أثنين كوب من السكر الناعم البودرة على الخليط السابق ثم ضيفي ملعقة واحدة من الفانيليا الجافة وأثنين كوب من اللبن البودرة وأضربيهم في الخلاط جيداً مع بعضهم البعض حتى يتجانس الخليط تماماً.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء الحفظ ثم بعد ذلك قومي بوضع المكسرات المشكلة السوداني والفستق والبندق وجوز الهند ثم ضيفي فوق المكسرات خليط الحلاوة واضغطي عليها جيداً ثم بعد ذلك قومي بإدخال الوعاء إلى الثلاجة لمده لا تقل عن يومين وبعدها قومي بتقطيع الحلاوة الطحينية وبعدها قدميها إلى أفراد الأسرة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ