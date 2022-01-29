نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تفوتك.. طريقة عمل البسبوسة المقلية المرملة الدايبة لطعم خرافي وألذ حلوى شرقية يسألك الجميع عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر طريقة عمل البسبوسة المقلية من الوصفات السهلة والشهية، والتي تتوفر مكوناتها بكل منزل. كما أنها طريقة سهلة التنفيذ وبمجرد أن يتذوقها أفراد الأسرة لن يترددوا في طلب هذا النوع من الحلويات. يعتبر هذا النوع السهل والسريع المنقذ لزيارات الضيوف المفاجأة وللحفلات للتنويع بين أصناف الحلويات المختلفة. ربة المنزل الذكية هى التى تستطيع توفير أصناف الحلويات المختلفة بأقل التكاليف.

طريقة عمل البسبوسة المقلية

علبة قشطة 250 جرام.

250 جرام سميد.

100 جرام دقيق.

نص ملعقة بيكنج بودر.

سكر معقود(الشربات)

تمزج جميع المكونات تماما حتى الحصول على قوام سميك سهل تشكيله تفرد العجينة على أي سطح نظيف وجاف بالنشابة، ثم تقطع بقطاعة الأشكال المحببة لدى الأطفال. تتم التسوية في زيت ساخن حتى الحصول على أشكال ذهبية اللون ثم نغمسها في العسل الساخن. وتقدم البسبوسة في اطباق ملونة مع جوز الهند أو رشة قرفة، أو حسب طريقة المفضلة لدى أسرتك.

طريقة عمل العسل الساخن

يتم عمل الشربات الساخن لجميع أنواع البسبوسة كالتالى:

200 جرام سكر.

100 جرام ماء.

بعض قطرات الليمون.

فانيليا.

ملعقة عسل نحل.

يضاف الماء إلى السكر ويرفع على النار حتى تمام الذوبان، ثم تضاف الفانيليا مع قطرات الليمون وعسل النحل. تترك تغلى لمدة خمس دقائق، ثم يرفع من فوق النار وبذلك يكون جاهز للاستخدام.

نصائح للحصول على بسبوسة مقلية ناجحة

المكونات جميعا تكون بدرجة الحرارة العادية.

التأكد من صلاحية البيكنج بودر.

الزيت يكون ساخن وليس بارد.

الشربات ساخن حتى تكون البسبوسة مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل.

استخدام عسل النحل في إعداد الشربات يمنع التسكر.

تصفية الزيت جيدا على ورق زبدة قبل وضع اشكال البسبوسة في الشربات.

وفي الختام عزيزتي ربة المنزل لن تندمي على تطبيق طريقة عمل البسبوسة المقلية بالمنزل لأنها طريقة سهلة وتتوفر مكوناتها بالمنزل، وعمل الحلويات في المنزل ينشر جو من البهجة في المنزل ويجعل أفراد الأسرة ينتظرون منك كل ما هو جديد، وتظل ربة الاسرة دائمًا متنوعة ومتجددة وفنانة في تقديم كل ما هو شهى للأسرة.