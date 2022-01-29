العوامة الهشة والذهبية.. طريقة عمل لقيمات القاضي المقرمشة في البيت أحلى من الجاهزة

طريقة عمل لقيمات القاضي ، لقمة القاضي أصبحت اشهر الحلويات في مصر لأنها بسيطة للغاية ولا تحتاج إلى مكونات كثيرا، وهي حلوي سوريا اشتهرت بها، ثم بعد ذلك انتشرت بشكل كبير في أنحاء الوطن العربي وهي من الحلويات الأكثر تداول في شهر رمضان المبارك، والبعض يطلق عليها العوامة وهي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة، لذلك يفضل تناولها بكمية بسيطة من أجل الحفاظ على الجسم من زيادة الوزن بجانب تجنب ارتفاع السكر في الدم، وفيما يلي نقدم طريقة إعداد لقمة القاضي أو العوامة في المنزل مقرمشة وهشة وذهبية مثل الجاهزة تماماً، وبدون أي تكاليف باهظة مثل التي يتم شرائها من محلات الحلواني.

طريقة عمل لقيمات القاضي

المكونات:

اتنين كوب دقيق.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة نشا.

نصف كوب ماء بارد.

ملعقة خميرة فورية.

رشة ملح.

قطر بارد.

زيت غزير للقلي.

سكر بودره للتزيين.

خطوات تحضير لقيمات القاضي المقرمشة في البيت

انخلي الدقيق جيدا ثم ضيفي إليه الملح وضعيه في وعاء عميق.

يتم إضافة الخميرة الفورية إلى الدقيق، ويتم خلطهم معا.

ضيفي الماء وابدأ في العجن سوء بالمضرب أو باليد، واستمري حتي تحصلي على عجينة لينة.

اتركي العجين لمدة ساعتين في مكان دافئ حتي يختمر.

ضعي زيت القلي في وعاء عميق على النار العالية حتي يسخن.

ضعي قطعة من العجين في كيس الحلوي وابدي في تشكيل كرات لقمة القاضي.

اتركي الكرات في الزيت حتى تطوف على السطح ثم قلبيها حتي تحصل على اللون الذهبي.

ضعي لقمة القاضي في القطر البارد فور خروجها لتظل مقرمشة، ثم صيفها جيدا للتخلص من القطر الزائد.

كرري هذه الخطوات حتي تنتهي من العجينة الموجودة.

ضعي لقمة القاضي على طبق التقديم ورشي عليها السكر البودر، أو زينها بصوص شكولاتة وقدميها لأفراد أسرتك.

قدمنا طريقة إعداد لقيمات القاضي المقرمشة في المنزل بشكل مبسط، وبلون ذهبي مميز وجميل وبدون الحاجة إلى شرائه من الخارج مجدداً، ومن الجديرذكره أنه يتم تسميتها بعدة أسامى مختلفة مثل الزلابية، ولقمة القاضي، والعوامة، ويختلف الاسم باختلاف البلد التي تحضره.