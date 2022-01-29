لازم تجربيها... الطريقة الأصلية لعمل الكلو سلو بمكونات سهلة وبسيطة احلي من الجاهز هتعجبك جدا

عمل الكلو سلو بمكونات سهلة وبسيطة، في جميع المطاعم الشرقية والغربية يتم تقديم السلطة الخضراء بجميع أنواعها وجميع أشكالها لأنها مفيدة ومغذية، ولكن طبق سلطة الكلو سلو من أهم الأطباق الجانبية المثالية التي يعشقها الكبار والصغار ومن الممكن أن يتم تقديمها مع الدجاج أو مع الريش المشوية أو المشويات بجميع أنواعها وأشكالها، كما أنها تناسب كثير من الأصناف الأخرى، وكثير من السيدات يفضلن شرائها جاهزة، في حين أن الوقت الذي تستغرقه لعملها في المنزل لا يستغرق الكثير من الوقت ولا الجهد.

عمل الكلو سلو بمكونات سهلة وبسيطة

مكونات عمل الكلو سلو

زهرة صغيرة من ملفوف الكرنب الأخضر أو الأحمر على حسب الرغبة.

ثمرة واحدة من الجزر تكون سليمة ونظيفة.

نصف كوب مايونيز.

عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة ونصف كبيرة من عصير الليمون.

ربع كوب خل أبيض.

ربع ملعقة صغيرة من ملح كوشير.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير عمل الكلو سلو

عمل الكول سلو سهل مع اتباع الخطوات التالية:

تقطيع زهرة الكرنب الأخضر أو الأحمر إلى قطع صغيرة ويتم وضعهم في وعاء.

وضع المايونيز والسكر وعصير الخل والليمون والملح والفلفل الأسود والجزر المبشور في وعاء كبير.

وتخفق المكونات كلها جيدا حتى تمام التجانس.

إضافة هذا المزيج كله إلى قطع الكرنب المقطعة ويقلب جيدًا.

يتم وضع الخليط كله في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

طريقة عمل كول سلو بالتفاح بمكونات اقتصادية

مكونات عمل الكلو سلو

حبة واحدة صغيرة من الكرنب الأخضر.

كوب ونصف من الجزر المبشور.

عدد 2 ثمرة تفاح أحمر أو أخضر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ثلاثة أرباع كوب من اللوز المجروش.

ملعقة صغيرة من الفلفل.

نصف كوب من الزبيب.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ثلاث أرباع كوب زبادي.

ربع كوب عسل أبيض.

ربع كوب من المايونيز.

طريقة تحضير الكلو سلو