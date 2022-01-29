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عمر شويل - جدة سر عمل كبسة الدجاج بالطريقة السعودية بالزعفران هعلمك تعمليها خطوة بخطوة مش هتبطلي عمليها - ثقفني
سر عمل كبسة الدجاج بالطريقة السعودية بالزعفران، تعد كبسة الدجاج من الأكلات الشهيرة في السعودية حيث يحبها الصغار والكبار، وتتميز بسهولة الإعداد ولكنها تستغرق وقتا طويلا نسبيا من أجل تحضيرها حيث تحضر في حوالي ساعة ونصف وتكفي المقادير التالية ل 7 أشخاص، فإليك الطريقة لتحضير أشهي كبسة دجاج لإدخال السرور علي قلب أسرتك.
سر عمل كبسة الدجاج بالطريقة السعودية بالزعفران
من خلال موقعنا سوف نقدم لكم طريقة عمل كبسة الدجاج من المطبخ السعودي
مكونات عمل كبسة الدجاج بالطريقة السعودية
- 700 جرام من الدجاج المقطع مكعبات صغيرة
- 1 بصلة مفرومة
- نصف ملعقة من الثوم المفروم
- رشه ملح
- ربع كوب من الزبدة
- 3 حبات جزر مبشور
- رشه من الفلفل الأسود
- ربع كوب من عصير الطماطم
- مكعب مرقة دجاج
- لوز
- نصف ملعقة من القرنفل
- نصف ملعقة من الفلفل الأبيض
- ونصف ملعقة من الكركم
- زبيب
- 2 كوب من الطماطم المفرومة
- نصف ملعقة من القرفة
- ونصف ملعقة من البهارات المشكلة
- 2.25 كوب من الأرز البسمتي
- ملعقة من الكزبرة صغيرة الحجم
- 4 أكواب ماء ساخن
طريقة تحضير كبسة الدجاج بالطرقة السعودية
- يمكن تحضير كبسة الدجاج في ثلث ساعة حيث نحضر مقلاة مناسبة ونضع بها كمية من الزبدة ثم نضع فيها البصل والثوم ونقلب جيدا حتي يصبح البصل ذابل ولونه أصفر.
- ثم نضيف قطع الدجاج وعصير الطماطم ونقلب جيدا حتي تمتزج المحتويات مع بعضها، حتي يصل الخليط إلى درجة الغليان.
- نضيف الكزبرة والطماطم والملح والفلفل الأسود والقرنفل والجزر ومرقة الدجاج علي الخليط ونقلب جيدا.
- ونحضر البهارات التي سنضيفها للكبسة حيث نحضر طبق صغير ونضع فيه الفلفل الأسود والفلفل الأبيض والكركم والبهارات المشكلة ونقلبهم جيدا ثم نضع البهارات علي خليط الدجاج ونقلب جيدا.
- نضيف اللوز والأرز المغسول والمجفف والزبيب ونقلب ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة ساعة إلا ثلث حتي تنضج المحتويات.
- نرفع الوعاء عن النار ثم نقلبها علي طبق تقديم واسع ونرتب قطع الدجاج علي مسافات متساوية أعلي الطبق ويقدم علي السفرة ومن الممكن إضافة السلطة بجانبه.
- وللحصول علي أطيب كبسة دجاج سعودية يجب إضافة القليل من الزعفران حيث يضفي مذاق رائع علي الكبسة ويمكن تزيين وجه الطبق باستخدام البقدونس وشرائح البصل المحمر وبالهنا والشفا.
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