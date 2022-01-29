سر عمل كبسة الدجاج بالطريقة السعودية بالزعفران هعلمك تعمليها خطوة بخطوة مش هتبطلي عمليها

سر عمل كبسة الدجاج بالطريقة السعودية بالزعفران، تعد كبسة الدجاج من الأكلات الشهيرة في السعودية حيث يحبها الصغار والكبار، وتتميز بسهولة الإعداد ولكنها تستغرق وقتا طويلا نسبيا من أجل تحضيرها حيث تحضر في حوالي ساعة ونصف وتكفي المقادير التالية ل 7 أشخاص، فإليك الطريقة لتحضير أشهي كبسة دجاج لإدخال السرور علي قلب أسرتك.

سر عمل كبسة الدجاج بالطريقة السعودية بالزعفران

من خلال موقعنا سوف نقدم لكم طريقة عمل كبسة الدجاج من المطبخ السعودي

مكونات عمل كبسة الدجاج بالطريقة السعودية

700 جرام من الدجاج المقطع مكعبات صغيرة

1 بصلة مفرومة

نصف ملعقة من الثوم المفروم

رشه ملح

ربع كوب من الزبدة

3 حبات جزر مبشور

رشه من الفلفل الأسود

ربع كوب من عصير الطماطم

مكعب مرقة دجاج

لوز

نصف ملعقة من القرنفل

نصف ملعقة من الفلفل الأبيض

ونصف ملعقة من الكركم

زبيب

2 كوب من الطماطم المفرومة

نصف ملعقة من القرفة

ونصف ملعقة من البهارات المشكلة

2.25 كوب من الأرز البسمتي

ملعقة من الكزبرة صغيرة الحجم

4 أكواب ماء ساخن

طريقة تحضير كبسة الدجاج بالطرقة السعودية