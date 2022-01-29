نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق وبيضة فقط.. حضري كيكة المقلاة السائلة السريعة بصوص رهيب اقتصادية جدا والطعم خرافي في المقال التالي
دائما في المطبخ تحاول السيدات أن تختصر الكثير من الوقت أثناء إعداد الطعام لذلك تحاول البحث عن الطرق التي يمكن من خلالها إعداد الطعام بشكل سريع دون أن تستغرق وقتا طويلا و حتى نحصل على طعام يتم اعدادها بشكل سريع فلابد أن يكون هذا الطعم لا يحتوي على الخميرة او يحتاج إلى لأن الفرن عادة يستهلك وقت طويلا ومن خلال هذا المقال سنتحدث بالتحديد عن طريقة إعداد الكيكة بدون استخدام الفرن او الخميرة وربما يكون هذا غريبا ولكن بالفعل يمكننا الحصول على كعكة لذيذة أن نضيف لها أي نوع من انواع الخميرة او نضع هذا الكيك في الفرن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد كيكة الطاسة السائلة بدون استخدام الفرن او الخميرة ونتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد هذا الكيك.
مكونات إعداد كيكة الطاسة إلى بدون الخميرة او الفرن
مكونات إعداد كيكة الطاسة لا تختلف كثيرا عن مكونات إعداد الكيكة البسيطة التي نقوم بإعدادها في الفرن لكننا لا نضيف لها الخميرة لأننا لا نريد أن ننتظر وقت طويلا كما أنه يتم إعداد هذا الكيك داخل الطاسة وفيما يلي سنتحدث عن كل المكونات المهمة في إعداد كيكة الطاسة وهذه المكونات هي:
- كوب ونص كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب و ½ كوب من الحليب.
- ملعقة ونصف من السكر.
- ملعقة من الباكنج باودر.
طريقة إعداد كيكة الطاسة في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كيكة الطاسة في المنزل وهذه الخطوات هي:
- نحتاج إلى الخلاط الكهربائي أثناء إعداد هذا الكيك نقوم بوضع الحليب والفانيليا والملح والدقيق والسكر داخل الخلاط الكهربائي بعد ذلك نبدأ في تشغيل الخلاط الكهربائي
- أحضر الطاسة التي سنقوم بعمل الكيك فيها ونضع فيها القوام الذي حصلنا عليه من خلال إعداد المكونات داخل الخلاط بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط في كل أنحاء الطاسة.
- لذلك نقوم بتغيير اتجاه الكيك حتى يكون له لون ذهبي.
- يمكن اضافة بعض المكونات اللذيذة على الكيك من الأعلى مثل الفواكه أو الشوكولاتة وبعض المكونات الأخرى.
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