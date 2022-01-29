عندك قرعة ماء فارغة حضري ألذ وأسرع ميني بيتزا في المقلاة بدون خميرة ولا بيض في 10 دقائق

تعتبر البيتزا هي من الاكلات المفضلة لدى معظم الأشخاص سواء الكبار والأطفال فهي من الأكلات الخفيفة التي لا تحتاج إلى وقت لتحضيرها وكذلك هي من أكثر الأطعمة التي تحرص معظم الأمهات على تقديمها لأطفالهم عند الذهاب الى المدرسة وبالإضافة لذلك فيمكن تحضيرها بالعديد من الحشوات المختلفة حيث أنها هي من الوجبات التي يمكن تخزينها داخل الفريزر لاستخدامها في وقت لاحق من خلال تسخين مرة أخري وكذلك تعتبر من الوجبات التي تحتوي علي العناصر الغذائية المفيدة التي يحتاج الأطفال في مراحل عمرهم الأولى وهنا في هذا المقال سوف نتعرف علي طريقة تحضير الميني بيتزا في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات من المنزل.

مقادير عمل الميني بيتزا في البيت

هذه الوصفة لا تتطلب الكثير من المكونات فهي من الوصفات السهلة وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

نصف كيلو من الدقيق.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

٤ ملاعق صغيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

كمية من الماء الدافئ للعجن.

٥ ملاعق من الزبادي.

مقادير الصلصة

٢ ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

1 كوب من عصير الطماطم

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

رشة من الزعتر.

مقادير الحشوة

تتضمن مقادير الحشوة في بعض المكونات البسيطة وهذه المكونات هي:

نصف كوب من الزيتون المخلي

٤ ملعقة كبيرة من الزيت

نصف من البصل المفروم

٢ ملاعق كبيرة من بقدونس مفروم ناعم

شرائح من الفلفل الألوان

سوسيس أو لحمة مفرومة أو فراخ على حسب الطعم المفضل

شرائح من الطماطم.

طريقة تحضير الميني بيتزا

تعد البيتزا من الوصفات السهلة في تحضيرها ولا تستغرق وقت طويل لتجهيزها و طريقة التحضير هي: