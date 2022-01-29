فعالة 100%.. وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق وتنعيمه وتخلصك من الهيشان والتجعيد

وصفة هندية لتطويل الشعر، الشعر المجعد والتالف يعد مظهر غير لائق لذا يبحث كثير من السيدات حول موضوع الوصفات الهندية تطويل الشعر، يعد الشعر الهندي من أكثر الشعور الطبيعية الجميلة اللامعة التي تظهر بشكلاً لائق، ولمعان وقوة ونعومة ومن أطول الشعور لديهم، تعد الوصفات الهندية للشعر تساعد في جمال الشعر وتطويله وتساعد في نموه.

وصفة هندية لتطويل الشعر

يوجد العديد من الصفات التي تعمل على إطالة الشعر وتقويته ومنها وصفة اللبن الرائب من لوصفات القوية التي يمكن استخدامها لصحة ولتنعيم الشعر وتطويله بمكونات بسيطة وهي:

اللبن الرائب بمقدار كوب.

مسحوق الأملا بمقدار 2 ملعقة.

طريقة تحضير الوصفة

أولا نقوم بمزج اللبن الرائب مع مسحوق الأملا، مع التقليب الجيد للمكونات مع بعض.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الرأس من فروة الرأس حتى الأطراف.

ثم بعد ذلك نقوم بتغطية الرأس جيداً.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.

يمكن تكرار هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

تطويل الشعر بسرعة

نقوم باستخدام هلام الصبار الصافي بعد القطع.

ثم نقوم بتحريك الصبار جيداً على قوام ناعم متماسك ولين.

بعد ذلك نقوم بمزج هلام الصبار مع الماء ونقوم بالتقليب جيداًز

ثم بعد ذلك نقوم بوضعه في زجاجة تحتوى على رذاذ.

نقوم بعد ذلك برج الزجاجة جيداً لخلط المزيج جيداً قبل الاستعمال.

ثم نتأكد من جفاف الشعر من الماء ونظافة الشعر قبل الاستعمال.

بعد ذلك نقوم بوضع المزيج على الشعر ونتركه فترة.

ثم وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالشامبو والماء.

يمكن تكرار الخطوة مرة أو مرتين في الأسبوع.

وصفة لتطويل الشعر بسرعة جداً

نقوم بخلط عصير البصل مع زيت الخزامى مع التقليب.

بعد ذلك نقوم بوضعه على الرأس من فروة الرأس حتى الأطراف.

ثم يترك حتى 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو.

وبعدها نقوم بوضع البلسم على الشعر.

في الختام نكون وضحنا وصفة هندية لتطويل الشعر، تعد المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها للشعر تعمل على تقوية الشعر ولمعانه، بالإضافة إلى ترطيب الشعر وتطويله وتنعيمه، العديد من الفوائد من خلال استخدام مواد طبيعية على الشعر بدلاً من المواد الكيميائية التي تعمل على تلف الشعر وتدميرها وتدمير فروة الرأس فيؤثر على منبع الشعر.