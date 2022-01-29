نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتعرفي نفسك.. ماسك المناسبات العجيب لبشرة ناصعة البياض طبيعياً بدون نقطة مكياج في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك المناسبات العجيب من أحسن الماسكات التي يتم تطبيقها على البشرة، لاحتوائه على عدد من العناصر الطبيعية لها فعالية كبيرة في نظافة وتفتيح البشرة في أقل وقت ممكن، وذلك بدلا من المستحضرات التجميلية التي من الممكن أن تسبب الضرر للبشرة وإصابتها بالأمراض الجلدية إذا كانت غير جودة عالية.

ماسك المناسبات العجيب

تستطيعي تطبيق ماسك يتلاءم مع طبيعة بشرتك في المناسبات وذلك حتى يفتح لون البشرة وينقيها، ويتم عن طريق تطبيق بعض الوصفات بالمكونات الطبيعية في المنزل، وأولها ماسك الطماطم لإزالة البقع الوصفة التالية:

ماسك الطماطم لإزالة البقع

المكونات

أربعة معالق من بشر الطماطم.

نصف كوب من اللبن الرائب.

خمس معالق من ماء الورد.

ربع كوب من النشا.

طريقة التحضير

نخلط النشا وبشر الطماطم في وعاء ونقلبه جيداً، ثم نضيف اللبن الرائب وماء الورد ونخلط المكونات جيداً حتى تمام التجانس.

اشطفي وجهك بالمياه الدافئة، ثم طبقي عليها الماسك.

ننتظر حتى ينشف الماسك على الوجه، ثم نشطف الوجه بالماء الفاتر.

ماسك اللبن الرائب

المكونات

معلقتان كبيرتان من عسل النحل.

ومعلقتان كبيرتان من بودرة الكركم.

معلقة كبيرة من الزبادي.

عصير ليمون واحدة.

طريقة التحضير

نضع العسل في وعاء بلاستيك، ونضيف عليه بودرة الكركم، ونمزج المكونين مع بعض جيداً.

ثم نضيف لهم الزبادي ونقلبهم جيداً، ثم نضع عصير الليمون ونخلط كل المكونات جيداً حتى تمام التجانس.

يتم تطبيق الماسك على الوجه وتركه نصف ساعة، ثم ندلك الوجه برفق.

ثم نشطف الوجه بالمياه الفاترة.

ماسك التفتيح الفوري

المكونات

معلقة كبيرة من ماء الورد.

معلقتان كبيرتان من الحليب الدافئ.

خمس معالق من اللوز المطحون.

طريقة التحضير

نضيف كل المكونات في وعاء ونخلطهم جيداً حتى تمام التجانس.

تطبيق الماسك على الوجه، وتركه حتى ينشف ثم نفركه ونشطفه بالماء الفاتر.

ماسك المناسبات العجيب له طرق عديدة ومختلفة، بمواد طبيعية موجودة في المنزل وغير مكلفة، ويمكن أن نطبقها بكل سهولة، ويمكن أن تعطينا النتائج المطلوبة والسريعة إذا كنتي تستعدين للذهاب لمناسبة وتريدي تفتيح ونضارة بشرتك بسرعة، وقد عرضنا بعض الماسكات الطبيعية التي تفيدك في الحفاظ على بشرتك.