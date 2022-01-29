خلية النحل بحشوة الجبنة للشيف حسن في المنزل وأعملي ألذ المخبوزات

خلية النحل بحشوة الجبنة للشيف حسن من ضمن الوصفات الشهيرة التي بداء الكثير من السيدات البحث عنها في مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي لعملها في المنزل دون الاعتماد على الشراء من المحلات الكبرى التي قد تزيد من قيمه المبلغ الخاص بشرائها، لذلك في هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سلسة وسهلة وبمكونات اقتصادية ومتوفرة بداخل كل مطبخ وبيت وبالطعم الذي تجدينه عند شراء خلية النحل بحشوة الجبنة من السوبر ماركت والأسواق عموما، لذلك كل ما عليك فعله سيدتي هو اتباع الخطوات بدقة شديدة لتحصلي على نتيجة مذهلة تابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات عمل خلية النحل بحشوة الجبنة

تعد مكونات تحضير خلية النحل متوفرة لديكي في المنزل ومن السهل تحضيرها فهي اقتصادية للغاية، ومن ضمنها:

اثنين كوب ونصف من الدقيق.

ربع كوب من زيت عباد الشمس.

كوب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ثلاث معالق صغيرة من اللبن البودر.

اثنين من المعالق السكر البودر.

معلقة كبيرة من البيكنج باودر.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثماني قطع من الجبنة.

عدد اثنين من البيض.

حبة بركة.

سمسم.

خطوات عمل خلية النحل بحشوة الجبنة

يمكنكم صنع خلية نحل بطريقة سهلة وبسيطة من خلال مقالنا باتباع الخطوات الآتية وهي: