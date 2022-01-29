بكوب سكر فقط أعملي أكبر كمية من غزل البنات بدون ماكينة ولا خلاط بطعم لذيذ جدا زي المحلات بالظبط

غزل البنات أو الحلاوة القطن ‏كما تسمى في دول الخليج من أبرز الحلويات التي يحب الأطفال تناولها وشرائها عند الخروج من المنزل ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد غزل البنات في المنزل وربما نتوقع جميعا إن غزل بنات يحتاج الى آلة مخصصة حتى يتم إعداده ‏بطريقة مختلفة في المنزل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها إعداد غزل البنات في المنزل دون أن يحتاج إلى الآلة التي يتم إعداد غزل البنات بها بالخارج ‏بل سنتحدث عن خطوات إعداد ‏غزل البنات والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد غزل البنات ‏في المنزل وفي وقت سريع أيضا.

‏مكونات إعداد غزل بنات باستخدام كوب من السكر

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غزل البنات يعتمد بشكل كبير على السكر وهو ليس سوى بعض من حبيبات السكر التي تم إجراء بعض العمليات عليها حتى تتحول إلى شكل القطن الذي نتناول هو عادة في غزل البنات ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها ‏حتى نستطيع إعداد غزل البنات في المنزل باستخدام طريقة سريعة وهذه ‏مكونات هي:

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كوب كبير من السكر.

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‏ احد ألوان الطعام الصناعية التي تساعد على إعطاء غزل البنات لون مختلف ومميز .

وأبرز الألوان التي يتم استخدامها في إعداد غزل بنات هو اللون الوردي واللون الأبيض لكن يمكن اضافة أي لون آخر.

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‏ يضاف أيضا احد الأطعمة والروائح اللذيذة الى غزل البنات ويفضل أن يكون هذا اللون مناسب للطعم.

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طريقة إعداد غزل البنات في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد بنات في المنزل وهذه الخطوات هي:

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