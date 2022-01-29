نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمعلقة قهوة ..بدون صبغات ولا كريمات تقشير سر صبغ الحواجب في البيت لفترة طويلة نتيجة مبهرة من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر صبغ الحواجب في البيت لفترة طويلة، برغم من بساطة مظهر الحواجب إلا أن العناية بها أمر لازم، هناك بعض السيدات التي تهمل العناية بمظهر حواجبها ولكن ذلك يسبب أعطاؤها مظهر سيئ أما عند العناية بها يلاحظ مدى جمالك فقد يكون مظهر الحواجب الغير معتنى بها هو السبب في إخفاء مدى جمالك العناية بالحواجب تتلخص في رسمها وصبغها بلون مناسب لكي كما أنك لست بحاجة لاستخدام الصبغات يمكنك صبغ حاجبيك بمكونات طبيعية في المنزل.

سر صبغ الحواجب في البيت لفترة طويلة

سوف نقدم من خلال مقالنا أكثر من طريقة لصبغ الحواجب في البيت بدون مواد كيميائية ولا صبغات .

طريقة صبغ الحواجب بالقهوة

طريقة اخري لصبغ الحواجب بالقهوة ينصح باستخدام هذه الوصفة في صبغ الحواجب لإنها فعاله وأمنه على الحواجب

مكونات وصفة القهوة لصبغ الحواجب في البيت

ملعقة من القهوة غامقة اللون.

كبسولة فحم.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

كبسولة فيتامين e.

طريقة تحضير وصفة القهوة لصبغ الحواجب

في وعاء صغير قومي بوضع كافة المكونات التي تم ذكرها.

بملعقة صغيرة قومي بتقليب المكونات معًا حتى تمتزج بالكامل.

قومي بشراء فرشة حواجب صغيرة وخصصها لصبغ الحواجب.

ضعي من المكونات مرتين على الأقل كل أسبوع حتى تحصل على نتيجة.

احتفظي بالعلبة في درجة حرارة الغرفة العادية.

صبغ الحاجب بالقرنفل

من أبسط الأمور المتوفرة في منازلنا والتي لها نتيجة مبهرة في صبغ الحاجب ومساعدة الحاجب على نمو شعره بشكل أكثف هو القرنفل، أنت لا تحتاجين سوى عود واحد فقط من القرنفل لكلا الحاجبين.

قومي بإحضار عود قرنفل.

أشعلي شمعة وقومي بحرق طرف حبة القرنفل السفلي.

قومي برسم الحاجب بالطرف المحروق منها.

أتركي الوصفة على حاجبك أطول فترة ممكنة.

قومي بتنظيف وجهك بماء الفاتر وكرري تلك الوصفة 3 مرات أٍبوعيًا.

طريقة صبغ الحاجب بالكاكاو

طريقة صبغ الحواجب بالكاكاو في البيت بطريقة امنه فعاله على الحواجب

مكونات وصفة الكاكاو لصبغ الحواجب

ملعقة كاكاو.

ملعقة عسل أبيض.

كبسولة فيتامين e.

كبسولة فحم.

طريقة تحضير وصفة الكاكاو لصبغ الحواجب في البيت

قومي بوضع ملعقة الكاكاو في وعاء صغير وضعي معها مسحوق الفحم.

قومي بوضع ملعقة العسل ومحتوي كبسولة الفيتامين.

بملعقة صغيرة قومي بتقليب تلك المكونات معًا وإذا كان لديك علبة صغير قومي بالاحتفاظ به في العلبة.

بفرشة حواجب صغير قومي بوضع الوصفة على حاجبك أو يمكنك استخدام فرشاة ماسكرة قديمة لديك.

ضعي العلبة إذا رغبتي في الأحتفاظ به في الثلاجة وكرري الوصفة مرتين خلال الأسبوع.

وصفة تقشير الحواجب بالليمون

هذه الوصفة فعاله في تقشير الحواجب في البيت

مكونات وصفة الليمون لتقشير الحواجب في البيت

عصير ليمونه.

ملعقتان عسل.

طريقة الوصفة: