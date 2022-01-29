الحل السحري.. كريم لبان الذكر مع الأرز يعالج التجاعيد ويخفي المسامات المفتوحة ويستخدم للجسم كله

كريم لبان الذكر مع الأرز، يساعد هذا الكريم في تفتيح البشرة وتطهيرها من الأتربة والغبار التي كانت عليها، ويتخلص من الخطوط البيضاء الموجودة في البشرة، ويعالج حبوب الشباب والبثور كما يقوم يشد البشرة، ويعالج أي مشكلة بها.

كريم لبان الذكر مع الأرز

كوب من الأرز كبير.

4 معالق جلسرين.

2 معلقة زيت اللوز الحلو.

3 كبسولة من فيتامين e.

و مقدار3 معالق لبان الذكر.

كوب ماء مغلي كبير.

طريقة التحضير

نقع لبان الذكر في الماء المغلي حتي يوم كامل.

بعد ذلك يضاف الرز إلي الماء وضعيه يغلي على النار حتي يصبح عجين.

يتم جلب الخلاط الكهربائي، ونضع به الخليط والضرب حتي يصبح لدينا كريم.

بعد ذلك يتم وضع الخليط في أي علبة نظيفة، ونضيف إليها زيت الزيتون وزيت الجلسرين مع الفيتامين ومزج المكونات جميعها.

ثم يتم وضع الخليط بعد مزجه في الثلاجة حتي مرور ساعة عليه.

يستخدم الكريم يومياً.

كريم لبان الذكر غني بالكولاجين

معلقة أرز مطحون.

ومعلقة لبان الذكر مطحون.

معلقة صغيرة نشا.

ومعلقة ماء الورد كبيرة.

معلقة من الفازلين صغيرة.

10 نقط فقط من زيت اللوز.

كوب ماء.

طريقة التحضير

نحضر كوب الماء ونضع به لبان الذكر مع الأرز والتقليب الجيد، ونتركهم حتي مرور 5 ساعات عليهم.

بعد مرور الخمس ساعات سيصبح لونه كالحليب.

بعد ذلك يتم تصفية الخليط، ونأخذ ماء لبان الذكر ووضعه في أي إناء ويضاف عليه النشا مع ماء الورد والتقليب.

وضع الإناء على النار، واستمري في تقليبه حتي يصبح قوامها كريمي.

بعد أن يبرد الخليط، يضاف إليه زيت اللوز مع الفازلين والمزج فيما بينهم.

يستخدم الكريم مرة فقط قبل النوم.

سيروم لبان الذكر

يساعدك في التخلص من الحبوب التصبغات الجلدية بالإضافة إلي التخلص من البثور.

يزيل التجاعيد الموجودة في البشرة.

يقوم بتقليل الدهون التي تعمل على قفل المسام.

يقوم بمحاربة العلامات التي تظهر بناءً على تقدم العمر.

يشد البشرة بطريقة طبيعية.

يعيد من جديد للبشرة نشاطها وأيضاً حيوتها.

يدفع الدم إلي البشرة وهذا مفيد جداً لها.

يقوم كريم لبان الذكر مع الأرز بجعل البشرة جذابة أكثر، فهو يقوم بإزالة النمش وكذلك البقع الداكنة التي تكون نتيجة أشعة الشمس، ويتخلص من التصبغات، كما أنه يحتوي على الكثير من العناصر المهمة التي تقوم بإخفاء كل عيوب البشرة التي تظهر.