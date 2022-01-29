طريقة عمل بودينج الشوكولاتة أحلي من المحلات

طريقة عمل بودينج الشوكولاتة من افضل الطرق لعمل الحلويات في المنزل حيث يحبها الكبار والصغار خاصة في فصل الصيف وأثناء ارتفاع درجة الحرارة فهي من المرطبات للجسم ومن الحلويات الخفيفة والمغذية لإحتوائها علي الشوكولاته الخام واللبن فهي تعمل علي ضبط المزاج العام وتهدي من حرارة الجسم، حيث تأكل باردة، فهي تناسب جميع الأوقات علي الفطار أو كسناك بين الوجبات أو بعد الغداء ومن هنا سوف نقدم لكم الوصفة الأصلية لعمل بودينج الشوكولاتة في المنزل ولا أروع.

طريقة عمل بودينج الشوكولاتة

4 أكواب من الحليب أو لتر كامل من اللبن.

عدد 4 ملاعق من السكر.

عدد 4 ملاعق نشا.

عدد 1 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام.

قطعتين مربعتين من الشوكولاتة المخصصة للطبخ.

رشه فانيليا.

طريقة تحضيربودينج الشوكولاتة

نقوم بإحضار إناء عميق ونضعه علي النار ونضع به الحليب ثم السكر مع التقليب ثم نضيف النشا ثم الفانيليا مع التقليب ثم نضع الكاكاو و قطع الشوكولاتة مع التقليب حتي نري أن المزيج اختلط جيدا واصبح ثقيلا وبعد ذلك نضع البودينج في أطباق خاصة للتقديم حتي يبرد وبعد ذلك نضع عليه المكسرات أو حبيبات الشوكولاته الملونة كما تحبون ونضعه في الثلاجة حتي يبرد بشكل كامل ويقدم بارد حتي يكون لذيذ ومنعش وبألف هنا.

متاح عمل بودينج الفانيليا بحذف كل من الكاكاو والشكولاتة الخام ونضع باقي المكونات كما هي ويمكنك تزويد كوب من المياه عندما تشاهد أن المزيج ثقيل في قوامه مع التقليب المستمر حتي يمتزج الخليط بشكل كامل ويقدم في أطباق للتقديم، وهناك طريقة أخري هي إضافة طبقة من البودينج في كأس التقديم ونضعه في الثلاجة حتي يتماسك ثم نضع عليه طبقة من الجيلي أو الأزر باللبن وبذلك نجعل مذاقه مميز جدا ومختلف عن أي طبق بودينج يقدم في المحلات.

وهناك طرق مختلفة وعديدة نستخدم بها البودينج في إطباق الحلويات فمن الممكن أن نضعه كحشو في الكنافة مع بعض المكسرات، او نضعه كطبقة من ضمن طبقات طبق حلويات مشكل حيث بعض المحلات مشهورة بوضع طبقة من البسبوسة ثم طبقة من البودينج ثم طبقة من الكنافة ثم مجموعة مختلفة من الفواكه المقطعة وفي النهاية بوله من الأيس كريم وهذا يطلق عليه طبق القنبلة وهو مشهور جدا خاصة في محل الكرنك بالسيدة زينب.