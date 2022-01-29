خلطة سحرية.. صابونة دوف مع لبان الذكر للتفتيح الرهيب وصفة ستغنيكي عن كل مستحضرات البشرة تماماً

تعد صابونة دوف مع لبان الذكر من الوصفات الرائعة التي تعمل على تبييض الوجه والرقبة، والتي تحفز الكولاجين الموجود في الجلد مما يجعل صبغة الميلانين تعمل بشكل رائع، ويعمل أيضاً على توحيد لون الجلد، وهي الحل الأمثل في الوصفات الطبيعية لشد تجاعيد البشرة، وسوف نقوم بتوضيح عدة طرق مختلفة من خلال السطور القادمة.

صابونة دوف مع لبان الذكر

قومي بإعداد وصفة رائعة لعمل صابون للبشرة باللبان الذكر، واستفيدي من فوائده الرائعة المتعددة لبشرتك.

وصفة صابونة دوف مع لبان الذكر وماء الورد

يمكن استخدام لبان الذكر مع صابون دوف مع إضافة ماء الورد بالطريقة التالية:

المكونات:

صابونة دوف.

ملعقتين كبيرتين من لبان الذكر المطحون.

كوب من ماء الورد.

الطريقة:

أولا قومي ببشر صابونة دوف.

بعد ذلك في إناء على نار هادئة ضعي صابونة دوف المبشورة ومعها لبان الذكر المطحون وكوب ماء الورد.

ثم قلبي الخليط حتى تذوب صابونة دوف مع لبان الذكر.

بعد ذلك اتركي خليط الصابونة مع لبان الذكر، وماء الورد جانباً حتى يتماسك.

ثم قطعي الخليط بأشكال حسب رغبتك بواسطة قطاعة بلاستيكية.

بعد ذلك استخدمي الصابونة مرتين يومياً صباحاً ومساءً.

غسول صابونة دوف مع لبان الذكر وجل الالوفيرا

تعددت استخدامات جل الالوفيرا في تفتيح البشرة، ويمكن تجانسه مع لبان الذكر كما في الوصفة التالية:

المكونات:

ربع صابونة دوف.

عدد ملعقتين من جل الالوفيرا.

وعدد معلقة كبيرة من مسحوق لبان الذكر.

الطريقة:

على نار متوسطة ضعي بشر صابونة دوف حتى يذوب الصابون تماماً.

بعد ذلك ضعي جل الالوفيرا مع التقليب المستمر.

ثم ضعي مسحوق لبان الذكر على الصابون الذائب.

بعد ذلك قومي بالتقليب حتى يتجانس الخليط تماماً.

ثم ضعي الخليط في زجاجة للاستعمال اليومي.

واستخدميها يومياً كغسول للبشرة.

بعد ذلك ضعي على بشرتك كمية كافية، ودلكي وجهك بحركات دائرية.

ثم اتركي الخليط على وجهك خمس دقائق.

بعد ذلك قومي بشطف وجهك جيداً.

كرري الوصفة مرتين صباحاً ومساءاً.

وفي الختام هذا المقال نكون قد عرضنا عدة وصفات لصابونة دوف مع لبان الذكر حيث قمنا بعمل صابونة جديدة من خليط صابونة لبان الذكر، ووضحنا أيضاً غسول لبان الذكر مع جل الالوفيرا وصابونة دوف مما يعطي نتيجة جبارة من أول استخدام.