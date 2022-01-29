الوصفة السرية للبطاطس اليابانية من ألذ واطيب واروع الوصفات ستدمنون عليها ريحه وطعم وشكل خيال

تعد البطاطس من الأطعمة اللذيذة والشهية كما أنها تدخل في العديد من الوصفات الطبخ المختلفة حيث يعتمد الكثير من الأشخاص عليها بشكل أساسي في واجباتهم الرئيسة وبالإضافة لذلك فيمكن تشكيلها أشكال متعددة سواء أصابع أو قطع وكذلك كروكيت فهي من افضل الاكلات المحببة لدى الأطفال ويحرصون على تناولها من المطاعم للاستمتاع بمذاق لذيذ ومميز لذلك اهتمت معظم الأمهات على ابتكار العديد من الوصفات الخاصة البطاطس حتى تصبح بنفس طعم وجودة أكلات المطاعم حرصا منها على صحة أسرتها وهنا في هذا المقال سوف نتعرف على الوصفة السرية لعمل البطاطس طريقة جديدة بمكونات صحية ومتوفرة داخل المنزل للاستمتاع بطعم لذيذ وشهي.

مقادير بطاطس الكروكيت

تعتبر وصفة بطاطس الكروكيت من الوجبات السريعة والشهية التي لا تستغرق وقت طويل في تحضيرها كما لا تحتاج إلي المزيد من الوقت وتتمثل مقادير هذه الوصفة في الآتي:

4 حبات من البطاطس

2 ملعقة كبيرة من البازيلا

1بصلة مفرومة صغيرة

معلقة من الكركم

معلقة من الكمون

ملعقة من الفلفل الأسود

2 حبة من البيض

زيت غزير للقلي

ملعقة من الملح

كمية كبيرة من البقسماط المطحون

طريقة تحضير البطاطس الكروكيت

هي من أكثر الوجبات التي يحرص معظم الأطفال على تناولها لأنها لذيذة وبالإضافة لذلك فهي تحتوي علي العديد من المواد الغذائية اللازمة للجسم التي تمد بالطاقة والنشاط حيث تعتمد هذه الوصفة على العديد من الخطوات التي يجب إتباعها عند تحضير الوصفة للحصول على نتائج ممتازة الوصفة وتشمل هذه الخطوات على الآتي: