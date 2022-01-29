هل تعلم ماذا يحدث لك عند تناول حفنة من بذور دوار الشمس.. فوائد عظيمة حتما ستبهرك

فوائد اللب السوري، يعتبر اللب السوري او لب عباد الشمس من المسليات التي لها العديد من الفوائد حيث أن جميع المصريين يقومون بالتوافد الى شرائه، ومن اهم مميزاته أنه يقوم بخفض مستويات الكوليسترول في الدم، ويساعد في ضبط مستوى السكر أيضا، ولكن له العديد من الأضرار أيضا يجب أن نقوم بوضعها في الاعتبار فصحتنا هي كل ما نملك.

فوائد اللب السوري

يعد تناول اللب السوري لمرضى السكر من أفضل الأشياء التي تعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم، سواء من النوع الأول أو من النوع الثاني.

يحتوي اللب السوري على الزنك الذي بدوره يعمل على تقوية المناعة، كما أنه يحتوي على السيلينيوم أيضا الذي يعمل على مطاردة الأمراض ويقاوم انتشارها.

يعمل علي تحسين وظائف المخ ويزيد من التركيز وتقوية الذاكرة كما يعمل على تخفيف أعراض الحيض.

يحتوي اللب السوري على العديد من الألياف التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

يعمل اللب السوري على الحماية من خطر الإصابة بمرض السرطان حيث انه يحتوي على مواد تمنع ظهور الخلايا السرطانية وتبطئ عملية نموها.

اللب السوري والبشرة

يحتوي اللب السوري على العديد من الخصائص والمركبات التي تعمل على المحافظة على شباب البشرة، كما يخلصها من اثار حب الشباب ويمنع ظهورها، كما انه يحتوي على خصائص تمنع انتقال العدوى والفطريات إلى البشرة، ويعتبر كل ما تبحث عن أي سيدة في العالم يتوفر في اللب السوري لما فيه من فوائد عظيمة غير موجودة في غيره. من المسليات الأخرى فهو كنز بين يدينا.

اللب السوري وأمراض القلب

يحتوي اللب السوري على بعض الإنزيمات التي تقي من خطر الإصابة بمرض القلب وتصلب الشرايين. كما أنه يعمل على خفض ضغط الدم ويعمل على ارتخاء الأوعية الدموية. التي بدورها تقلل من الإصابة بالسكتات الدماغية والجلطات القلبية.

وفى الختام نكون قد وصلنا الي نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن فوائد اللب السوري العديدة. وعرفنا ما هي علاقته بمرض القلب وعلاقته وتأثيره على البشرة. وصحة القلب.