معجزة كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة 7 درجات والاماكن الغامقة بالجسم من أول استعمال

تبيض البشرة بكريم ميبو والنشا من الممكن أن يتم من خلال تلك التركيبة الطبيعية والتي من الممكن أن يتم تطبيقها على الشروة وبمنتهى السهولة حيث تعد تلك التركيبة الطبيعية من النشا مع بقية المكونات مع كريم ميبو الشهير تعد خلطة بقوة مضاعفة وفورية للتفتيح الآمن للجلد والتبييض يتم من خلل تطبيق تلك الوصفة لعدة مرات مع الانتظام في التطبيق مع عدم تواجد أي آثار سلبية على الجلد ما دام التطبيق يتم بصورة صحيحة وقد تم إعداد الخليط بالكميات المضبوطة من المكونات والتي تعطي أفضل أثر على البشرة وتقي من التواجد لأي مظهر من مظاهر التجاعيد مع الحفاظ على رطوبة البشرة ونضارتها لأطول فترة ممكنة.

مكونات إعداد خلطة كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة

أفضل التركيبات الطبيعية والني تمتلك عدد كبير من المزايا والتي من بينها أن تلك التركيبة الطبيعية من دورها أن تعمل على التجديد الطبيعي للجلد وهذا ما يكون بشكل آمن، وبواسطة تطيق طبقة خفيفة من هذه التركيبة فهذا ما يساعد في التقشير وبمنتهى الأمان لوجه البشرة، وتعد التركيبة موفرة لأفضل مستوى من نضارة البشرة، وبالنسبة لتطبيق هذه التركيبة فيكون من مرة لمرتين على مدار أسبوع، وهذا ما يسهم في مزيد من البياض والنضارة للجلد، من الممكن أن نستخدم المكونات الآتية لعمل أفضل خلطة من خلطات التبييض والتي يكون من السهل تطبيقها على الجلد:

ملعقة من الكريم ميبو.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من النشا.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة إعداد خلطة كريم ميبو والنشا

من الممكن أن يتم التطبيق لتلك التركيبة بعد تحضيرها بشكل جيد حيث يتم استعمال بولة جلفة نظيفة ومن خلال إضافة الفازلين والكريم مع بعضهما لمحاولة خلطهما جيدا، يكون بعد ذلك من السهل المزج لبقية المكونات مع بعضها البعض للحصول على أفضل نتيجة لخلطة كريمية خفيفة توزع بالتساوي على سائر أنحاء الوجه مع تدليك خفيف مدة دقيقة، وبقاء الوصفة بشكل كامل على الوجه وذلك مدة خمس دقائق فقط ثم يغسل الوجه بمياه فاترة وبدون صابون.