بدون مواد كيميائية.. بملعقة نشا اصنعي كريم أساس طبيعي يوحد لون البشرة بمكونات طبيعية 100%

الكريمات الطبيعية من أهم ما يمكن أن يتم تطبيقه بشكل مباشر على البشرة إذ تعتبر تلك الكريمات واحدة من أهم لمكونات التي بها العديد من الفوائد والمغذيات والفيتامينات وبالأخص إن كانت تلك الكريمات طبيعية وخالية من أي مكونات أو مواد كيميائية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن تركيبة كريم أساس طبيعية تساعد في منح البشرة أفضل لون وأعلى مستوى من النضارة، حيث تعتبر كريمات الأساس من أهم المكونات التجميلية والتي تعمل على الإزالة لأي عيوب قد تكون متواجدة على البشرة مع معالجة مختلف عيوب الجلدية والتي قد تظهر نتيجة استعمال كثيف وخاطئ للمستحضرات التجميلية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات والطريقة الصحيحة للتحضير بالخطوات.

مكونات إعداد خلطة كريم أساس بالنشا

أفضل تركيبة طبيعية من الممكن أن تكون بديلة عن كريمات الأساس الغير طبيعية هي تلك التركيبة المتميزة والتي يكون أساس عملها هو النشا، حيث يعد مكون النشا واحد من أفضل المكونات التي لا غنى عن تطبيقها على البشرة والتخلص تماما من أي تواجد للتجاعيد، كما يحسن هذا النوع من الكريمات من مستوى نضارة الجلد ومكونات الوصفة تكون كما يلي في الفقرة القادمة، من أهم المقادير والتي لا بد من إدخالها في تلك الوصفة ما يأتي في تلك النقاط المقبلة:

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت اللافندر.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من جل الصبار.

القليل من ماء الورد.

قطرات فيتامين إي.

طريقة إعداد كريم الأساس بواسطة النشا

من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لتلك الوصفة من خلال اتباع الخطوات القادمة: