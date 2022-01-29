نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير البطاطس الفريسكاكس بحرفية كبرى المطاعم بمكونات إقتصادية في المقال التالي
تعتبر البطاطس الفريسكاس من المقبلات الجانبية التي تتسم بمذاق شهي ومقرمش، ودائماً ما تقدم في كبرى المطاعم، وترغب الكثير من الأمهات في تحضير البطاطس الفريسكاكس في المنزل بالطريقة الشهية للمطاعم بدلاً من شراءها من الخارج وذلك لضمان نظافتها ولتوفير المبالغ الباهظة التي سوف تدفع فيها، ومن خلال مقالنا الآتي سنقدم إليكم طريقة تحضير البطاطس الفريسكاكس.
تحضير البطاطس الفريسكاكس
يعتبر البطاطس الفريسكاكس من البطاطس الجانبية التي يكثر تقديمها في المطاعم بجوار المأكولات الأساسية فالبطاطس الفريسكاكس من المأكولات المفضلة للأطفال بالتحديد كما أن مقاديره غير مكلفة ومتواجدة في المنزل بصورة دائمة وإليكم في مقالنا التالي المقادير المستخدمة في تحضير البطاطس الفريسكاكس.
مكونات البطاطس الفريسكاكس
- ثلاثة ثمرات من البطاطس متوسطة الحجم.
- كأس من الدقيق الأبيض.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ملعقة من الكمون.
- رشة صغيرة من الملح.
- كأس ونصف من المياه.
- كأسان من الزيت.
خطوات تحضير البطاطس الفريسكاكس
يعتبر البطاطس الفريسكاكس من البطاطس المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم تحضيره بخطوات بسيطة وهي كالتالي.
طريقة تحضير البطاطس الفريسكاكس
- يتم تقشير البطاطس وغسلها جيدًا ثم يتم تقطيعها إلى أصابع طويلة ثم شطفها.
- بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه ثم يتم وضع أصابع البطاطس بها.
- يتم ترك البطاطس على النار لمدة عشرة دقائق.
- يتم تصفية البطاطس من المياه المغلي بصورة نهائية ثم يتم تركه جانبًا.
- الحصول على إناء ويتم وضع فيه الدقيق والنشا والبيكنج بودر والكمون والبابريكا ثم يتم تقليب كافة المكونات مع بعضها البعض.
- القيام بإضافة المياه بصورة تدريجية إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب لحين أن يتم الحصول على عجينة سائلة.
- بعد ذلك يتم نقل أصابع البطاطس ووضعها في الخليط ثم يتم تقليبها وإدخالها إلى الثلاجة وتركها لمدة نصف ساعة لحين أن تتشرب البطاطس الخليط بصورة كافية قبل تحميرها.
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