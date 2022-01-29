تحضير البطاطس الفريسكاكس بحرفية كبرى المطاعم بمكونات إقتصادية

تعتبر البطاطس الفريسكاس من المقبلات الجانبية التي تتسم بمذاق شهي ومقرمش، ودائماً ما تقدم في كبرى المطاعم، وترغب الكثير من الأمهات في تحضير البطاطس الفريسكاكس في المنزل بالطريقة الشهية للمطاعم بدلاً من شراءها من الخارج وذلك لضمان نظافتها ولتوفير المبالغ الباهظة التي سوف تدفع فيها، ومن خلال مقالنا الآتي سنقدم إليكم طريقة تحضير البطاطس الفريسكاكس.

تحضير البطاطس الفريسكاكس

يعتبر البطاطس الفريسكاكس من البطاطس الجانبية التي يكثر تقديمها في المطاعم بجوار المأكولات الأساسية فالبطاطس الفريسكاكس من المأكولات المفضلة للأطفال بالتحديد كما أن مقاديره غير مكلفة ومتواجدة في المنزل بصورة دائمة وإليكم في مقالنا التالي المقادير المستخدمة في تحضير البطاطس الفريسكاكس.

مكونات البطاطس الفريسكاكس

ثلاثة ثمرات من البطاطس متوسطة الحجم. كأس من الدقيق الأبيض. ملعقة من النشا. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة من الكمون. رشة صغيرة من الملح. كأس ونصف من المياه. كأسان من الزيت.

خطوات تحضير البطاطس الفريسكاكس

يعتبر البطاطس الفريسكاكس من البطاطس المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم تحضيره بخطوات بسيطة وهي كالتالي.

طريقة تحضير البطاطس الفريسكاكس