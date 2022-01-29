بدون مواد ضارة.. بملعقة حناء تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

بدون مواد ضارة.. بملعقة حناء تخلصي من الشعر الأبيض، هو من أسهل الطرق التي يمكن بفضلها الحصول على شعر غامق أسود أو بني حسب الرغبة، حيث أن الحناء هي مسحوق طبيعي يأتي من الهند أو من باكستان، ويتم تصديره إلى جميع دول العالم، حيث أنها بودرة طبيعية تستخرج من شجرة الحناء الطبيعية، ويتم الاعتماد عليها في معالجة الكثير والكثير من مشاكل الشعر وفروة الرأس، كما أنها أمنة على الكبار والصغار، وتعد الحناء الطبيعية مادة فعالة في التلوين والصبغ، كما أنها لا تمتلك أي أثار جانبية، ولا تسبب أي حكة أو احمرار في الجلد، ولذلك يمكن تلوين شعر الفتيات الصغار بها بكل سهولة.

بملعقة حناء تخلصي من الشعر الأبيض

يمكن الاعتماد على تلك الوصفة من أجل القضاء على الشعر الأبيض، حيث يظهر الشعر الأبيض بعد سن 40، ويمكن تطبيق الوصفة كما يلي:

كوب مسحوق الحناء الطبيعية.

عصير ليمون.

كوب من الشاي الأحمر المغلي.

4 ملاعق زيت زيتون.

كوب زبادي.

ملعقة من المايونيز.

2 ملعقة من الجلسرين.

ربع ملعقة من بودرة دم الغزال.

طريقة صبغ الشعر بالحناء

في طبق عميق يتم خلط جميع المكونات السابقة معا حتى تتجانس.

ثم يتم غسل الشعر وفروة الرأس بالماء والشامبو جيدا، حتى لا تتسبب الزيوت أو الكريمات في عزل الحناء على الشعر.

يتم توزيع الحناء على الشعر لمدة 5 ساعات متواصلة حتى تجف، ولابد من دهن الجذور والأطراف بخليط الحناء جيدا.

يتم لف الشعر بكيس نايلون.

ثم يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.

يفضل ترطيب الشعر بعد غسله بأي نوع زيت طبيعي.

فوائد الحناء للشعر

تمتلك الحناء الكثير من الفوائد العلاجية للشعر بصفة عاملة، حيث أنها تقوم بما يلي: