لأظافر جذابه كالاميرات.. تبييض الأظافر وتطويلها بوصفة مضمونة ومجربة 100% لنتائج رهيبة

تبييض الأظافر وتطويلها من الموضوعات التي تهتم بها المرأة، حيث تشعر النساء بالحزن عندما يتغير لون أظافرها وتلجأ إلى طلاء الأظافر لتخفي عيوب أظافرها، ولكن يمكن الحفاظ على صحة الأظافر وتبييضها بطرق ووصفات طبيعية في المنزل، دون الحاجة إلى اللجوء إلى مراكز التجميل وأطباء التجميل ودفع مبالغ باهظة.

تتبيض الأظافر وتطويلها

أكثر ما تهتم به النساء جمالهم والحفاظ على تقوية الأظافر وتبيضها وتطويلها حتى تحصلي على مظهرهم الشبابي، ولذلك يظل النساء كثير من الوقت في صالونات التجميل للمحافظة على جمالهم، ومن بينهم الاهتمام بصحة الأظافر وتبييضها وتطويلها.

وصفات طبيعية لتبييض الأظافر وتطويلها

وصفة مقشر ملح الليمون

من فوائد الملح والليمون الحفاظ على الأظافر وتنظيفها وتلميعها.

ونقوم بوضع كمية متساوية من عصير الليمون والملح، وخلطهم جيداً.

ثم نقوم بفرك الأظافر بهذا المزيج، ونتركه لمدة خمس دقائق.

ثم نغسل الأظافر بالماء ونطبق كريم مرطب، حتى نتمكن من الحصول على أظافر بيضاء رطبة.

وصفة عصير الليمون ومعجون صودا الخبز

نقوم بمزج معلقة كبيرة من عصير الليمون مع ثلاثة معالق كبيرة من صودا الخبز في إناء.

وبعد خلطهم جيداً، نقوم بوضع قطنة في المزيج ثم ننظف الأظافر بالقطنة.

نتركها على الأظافر لمدة خمس عشر دقيقة، ثم نغسلها بالماء والصابون.

لابد من ترطيب الأظافر بخلطة من زيت الزيتون وزيت اللوز.

وصفة عصير الليمون

نقوم بوضع قطنة في عصير الليمون، ثم نقوم بدهن الأظافر باستعمال القطنة.

ونترك عصير الليمون على الأظافر لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بغسل الأظافر بالمياه الدافئة.

أو من الممكن القيام بفرك الأظافر بالليمون مباشرة، ونستمر بالفرك لمدة تصل من 30 إلى 60 ثانية.

ثم نغسل الأظافر بالمياه الدافئة، وبعدها نقوم بتطبيق كريم مرطب، وذلك لكي نصل إلى النتيجة المنتظرة من تبييض الأظافر.

تبييض الأظافر وتطويلها مقياس هام على صحة الفرد، ومن أهم العناصر التي تساعد على تطويل الأظافر وتبييضها هي التغذية الجيدة، وكذلك الإصابة ببعض الأمراض يمكن أن يكون السبب في ضعف الأظافر ووقف نموها، وفي هذا المقال قدمنا لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي من دورها تبييض الأظافر وإطالتها لتصبح رائعة.