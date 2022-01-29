نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصلي على يدين مثل الكوريات.. وصفات كورية لتبييض اليدين وتنعيمهما وتطويل الأظافر سحرية ونتائج مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع السيدات تحلم بيدين نظيفتين ناعمتين الملمس، خالية من الاسمرار، لذلك يقومون بالبحث عن منتجات كثيرة لتفتيح اليدين، ولكن قد توجد هذه المنتجات في منزلك و يمكنك صنعها بيدك و المكونات طبيعية، لذلك سنقدم لك سيدتي في هذا المقال وصفات كوريه لتبييض اليدين، طبيعية واكثر امانا وفاعليه في تبييض اليدين.

وصفات كوريه لتبييض اليدين

اذا كنت تريدي أن تخلصي من مشاكل اسمرار اليدين يمكنك بتتبع الوصفات التي سنمنحها لك سيدتي، والوصفة الأولى لتبيض و تنعيم اليدين هي كالتالي:

المكونات

حبه خيار.

معلقتين من النشا.

نصف كوب ماء ورد.

طريقه التحضير

أولا نضيف النشا على حبه الخيار المهروس ثم يضاف لهم ماء الورد و يقلب الخليط جيدا حتى يكون متجانس.

بعد ذلك ضعي الخليط على يدك لمدة عشرين دقيقة.

ثم اغسلي يديك بالماء الدافئ ، وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

لتبييض اليدين مجرب

المكونات

معلقتين من الخل.

عصير نصف ليمونه.

طريقه التحضير

أولا قومي بمزج عصير الليمون مع الخل الأبيض ويرج جيداً.

ثم بعد ذلك ضعيها على يدك واتركيه لمده خمس دقائق.

بعد ذلك قومي بتدليك يديك من الخليط ثم اغسلي بالماء الدافئ.

خلطة لتبيض اليدين وشدها

المكونات

معلقة كبيرة من الفازلين.

عصير ليمون.

ماء ورد.

طريقه التحضير

اخلطي الفازلين وعصير الليمون وماء الورد في علبة.

بعد ذلك استخدمي هذه الوصفة كدهان ليلى قبل النوم.

تبييض اليدين بالنشا

المقادير

معلقه كبيره من النشا.

معلقه كبيره من حليب البودر.

معلقة كبيره من الطحينة.

معلقه كبيره زيت زيتون.

طريقه التحضير

نضع المكونات كلها في وعاء ونقلبهم جيداُ.

بعد ذلك ضعي الخليط على يدك واتركيه لمدة عشر دقائق.

ثم بعد ذلك اغسليها بالماء، وقومي بترطيب يدك بكريم مرطب جيد.

بعد ذلك تكرر هذه الوصفة من 3 الى 4 مرات في الأسبوع.

هو في الختام قد عرفنا إليكِ في هذا المقال سيدتي على وصفات كوريه لتبييض اليدين في المنزل، كي تحصلي على يدين ناعمتين وفاتحتي اللون بمكونات سهلة جداً وبسيطة ودون الحاجة لشراء كريمات باهظة الثمن، فكلها خلطات ووصفات مجربة ومضمونة وذات فاعلية كبيرة، لتساعد كل سيدة أن تظل أنيقة طوال الوقت مهما كانت مهامها اليومية صعبة.