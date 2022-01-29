اسمع القرمشة.. طريقة عمل بطاطس كرسبي بالخلطة السرية وحلقات البصل بدون ما تشرب زيت

طريقة عمل بطاطس كرسبي طريقة مشهورة تتميز برقائق البطاطس المقرمشة التي يفضل تناولها جميع الأشخاص وخاصة الأطفال، ويمكن عملها في البيت بكل سهولة وفي وقت قليل، وللبطاطس قيمة غذائية عالية حيث تمد بكثير من العناصر اللازمة لصحة الفرد وخاصة لصحة الأفراد ولكن يفضل دائماً تناولها بطرق صحية.

طريقة عمل بطاطس كرسبي

البطاطس المحمرة من اهم الكلات في مطاعم الوجبات السريعة لما لها من جمهور كبير من من بحبونها فتعتبر من مكونات أي وجبة الأساسية لذلك نعرض البطاطس الكرسبي الشهية بسهولة مثل المحلات.

المكونات

أربعة حبات بطاطس.

اثنين من البصل.

اثنين من البيض.

ثلاثة معالق دقيق، وثلاثة حليب.

ملح.

معلقة من الفلفل الأسود.

كوب ونصف زيت نباتي للقلي.

بطاطس فريسكاس

نقوم بتقشير كلا من البصل والبطاطس وغسلهم جيداً، وتقطيعهم إلى شرائح.

نقوم بمزج كل من الملح والفلفل الأسود والحليب والبيض والدقيق ونقلبهم جيداً حتى تمام التجانس.

ثم نضع البطاطس والبصل في هذا المزيج حتى تشربه.

نقوم بوضع إناء عميق على النار ونضع به الزيت ونتركه حتى يسخن جيداً، ثم نضع البطاطس المغطاة بالخليط فيه، ونتركها حتى يتغير لونها إلى الذهبي ونخرجها من الزيت.

البطاطس الكرسبي في الفرن

المكونات

ثلاث معالق صغيرة من الزبدة الحلوة، وثلاثة معالق من زيت الزيتون.

اثنين كيلو من البطاطس.

أربع حبات بصل.

معلقة صغيرة من الببريكا.

ملح.

ثمانية أعواد زعتر.

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع البطاطس إلى رقائق رفيعة جداً.

ثم نقوم بوضع البطاطس في صينية يتم دهنها بالزيت أو السمن، ونقوم بلفها بشرائح البصل، ونضع فوقها الببريكا والملح حسب الحاجة، ثم نقوم بدهنها من الخارج بالزيت والزبدة.

أولاً نسخن الفرن على درجة375 درجة مئوية، ثم نقوم بوضع صينية البطاطس في الفرن لمدة 45 دقيقة، ثم نخرجها ونضع فوقها الزعتر، ونرجعها مرة أخرى للفرن لمدة 30 دقيقة، ليصير البطاطس كرسبي مقرمشة، ويصبح لونها ذهبي ونخرجها من الفرن.

طريقة عمل بطاطس كرسبي المشهورة حيث تعد البطاطس من أكثر المحاصيل الغذائية استخداماً في العالم، وتعد أمريكا من أكثر الدول التي تقوم بزراعتها، ويجب توفير طريقة تخزين وعناية معينة للبطاطس، وتتسم البطاطس بقيم غذائية مرتفعة، ولقد قدمنا لكم طريقتان لعمل البطاطس كرسبي المحببة لكي تستمتعي بمذاقها مع عائلتك.