خطوات الحمام المغربي في الصالونات وبعض أنواع سكرابات الحمام المغربي

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عمر شويل - جدة خطوات الحمام المغربي في الصالونات وبعض أنواع السكراب التي تستخدم في عمل الحمام المغربي، للتخلص من خلايا الجلد الميتة، وإعادة البشرة للحيوية والنضارة، وهي طريقة مغربية في تنظيف الجسم تنظيف عميق، باستخدام مكونات طبيعية لتقشير الجسم، ولم يقتصر الحمام المغربي على المغاربة فقط، ولكن انتشرا في جميع دول العالم نظرا لكثرة فوائده العظيمة للبشرة.

خطوات الحمام المغربي في الصالونات

عادة ما ترغب البنات والمتزوجات والنساء عموما في معرفة كيفية العناية بمظهرهم، والعناية بجمالهم، ليبدون بمظهر أنيق وجميل طوال الوقت، وتعتبر العناية بالبشرة من أهم طرق العناية بالجمال، ويعد الحمام المغربي من أهم وسائل العناية بالبشرة والجسم على الإطلاق، وفيما يلي سوف نطلعكم على الطريقة الأصلية لعمل الحمام المغربي في الصالونات:

أولا يقوموا بوضع الماء على الجسم.

ومن ثم يضعون الصابون المغربي على الجسم.

يترك الصابون المغربي على الجسم لفترة، ويعرضون الجسم للبخار.

ومن ثم يقوموا بغسل الجسم عن طريق فرك الجسم بشكل دائري بقوة.

بعد ذلك يستخدم مقشر طبيعي للبشرة على الجسم، لتنظيفه والتخلص من الجلد الميت.

ثم يغسلون الجسم جيدا بالماء، ويضعون عليه صابون الطاووس العادي أو المفضل لديك.

طريقة عمل الحمام المغربي للعروس في المنزل

يمكن لأي عروس أن تستغنى عن الذهاب إلى الصالونات، وتجهيز الحمام المغربي بنفسها في المنزل، عوضا عن تكلفة الصالونات وازدحامها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

قومي بملأ حوض الاستحمام (البانيو)، بالماء الساخن. سوف يمتلأ الحمام بالبخار مما سيساعد على تفتيح مسام البشرة. قومي بصب الماء الساخن على قدر تحمل الجسم لدرجة حرارة الماء الساخن. ومن ثم قومي بوضع الصابون المغربي على الجسم والليفة المغربية. اتركيه لفترة على الأقل 10 دقائق ومن ثم قومي بفرك الصابون المغربي بالليفة المغربية، مما يعمل على تنشيط الدورة الدموية. قومي بعمل سكراب للبشرة من خلال تفتيت الطين المغربي، وعجنه بالماء واللبن، ووضعه على الجسم لمدة 5 دقائق. ثم قومي بشطف الجسم بالماء الدافئ. قومي بتدليك الجسم بالزيوت العطرية المفضلة.

أهم خطوة في خطوات الحمام المغربي في الصالونات

تعد عملية تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة من أهم مراحل الحمام المغربي، ويستخدم لها بعض أنواع سكراب الحمام المغربي:

سكراب القهوة الغني بالزيوت المغربية مع القهوة.

سكراب العكر الفاسي الذي يعمل على منح الجسم اللون الوردي.

فوائد سكراب القهوة للجسم

يساعد سكراب القهوة على إزالة الخلايا التالفة، وتعزيز الدورة الدموية في الجسم، كما أنه يؤخر ظهور التجاعيد، وعلاج الندب وعلامات التمدد التي تظهر على الجلد، كما أنه يمنع نمو الشعر تحت الجلد، ويعمل على تقليل ظهور حب الشباب والبثور على البشرة.

طريقة عمل سكراب القهوة للجسم

احضري كوب من البن المطحون أو تفل القهوة المستخدم سابقا، واخلطيه مع كوبان من السكر البني، وضيفي لهم ربع كوب من أنواع الزيوت المفيدة للبشرة مثل زيت جوز الهند، ومعه نقطتان من أي نوع من أنواع الزيوت العطرية.