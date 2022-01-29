طريقة تحضير السبانخ بالبشاميل في البيت لطعم تحفة وفوائد عديدة

تعتبر السبانخ بالبشاميل من المأكولات التي تتسم بالمذاق الشهي، فالكثير من الأشخاص يفضلون تناول البشاميل وتختلف طريقة تحضيرها من مطبخ للأخر وتعتبر السبانخ بالبشاميل من المأكولات المحببة والتي لديها مذاق شهي للغاية بالإضافة لسهولة تحضيرها فمن خلال مقالنا الآتي سنقدم إليكم طريقة تحضير السبانخ بالبشاميل.

تحضير السبانخ بالبشاميل

يتم تحضير السبانخ بالبشاميل بخطوات ومقادير غير مكلفة مطلقًا وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير السبانخ بالبشاميل.

مكونات السبانخ بالبشاميل

كيلو جرام من السبانخ الطازجة ويتم تقطيعها وغسلها وتصفيتها من المياه. ملعقتان كبيرتان من الدقيق. ملعقة كبيرة من السمن. ثلاثة كؤوس من الحليب. كأس من مرقة الدجاج. ملعقتان كبيرتان من الجبنة المبشورة من أي نوع. أربعة كؤوس من المياه.

خطوات تحضير السبانخ بالبشاميل

يتم تحضير السبانخ بالبشاميل بخطوات بسيطة للغاية فتتسم تلك الوجبة بالمذاق الشهي للغاية ويقبل على تناولها الكثيرين، فالسبانخ من الخضروات التي تقدم الكثير من الفوائد للجسم كما أنها غنية بالكثير من المواد الغذائية التي تمد الجسد بالطاقة وتعمل على تقويته، وتحضيرها مع البشاميل يزيد من فوائدها بالإضافة لزيادة جمال النكهة والمذاق الشهي وتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير السبانخ بالبشاميل.

طريقة تحضير السبانخ بالبشاميل