طريقة تحضير الميني تارت بالفواكه قدمي لأسرتك حاجة حلوة سريعة وغير مكلفة

يعتبر الميني تارت من الحلوى التي تتسم بالمذاق الشهي فهي حلوى بسيطة للغاية ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة وأكثر من حشو فيتم وضعها في قوالب شبيهة للكاب كيك ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير الميني تارت.

تحضير الميني تارت في البيت

يتم تحضير الميني تارت بخطوات بسيطة كما أن المقادير متوفرة في المطبخ بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير الميني تارت.

مكونات الميني تارت

كأس من الزبدة الطرية. كأس وربع من السكر البودرة. بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة. بشر قشر ليمونة. ملعقة من الفانيليا. رشة من الملح. ثلاثة كؤوس من الطحين الأبيض.

مقادير حشو الميني تارت

ثلاثة كؤوس من الحليب. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. بشر ليمونة. نصف كأس من الطحين. نصف كأس من السكر. ملعقة من الزبدة. فاكهة من أجل التزيين.

خطوات تحضير الميني تارت بالفواكه

يعتبر الميني تارت من الحلوى اللذيذة التي لديها مذاق شهي للغاية فترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة تحضير الميني تارت بالفواكه في المنزل فمن خلال السطور الآتية سنقدم إليكم الخطوات المستخدمة في تحضير الميني تارت بالفواكه.

طريقة تحضير الميني تارت بالفواكه