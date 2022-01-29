بنص كيلو دقيق فقط حضري 30 قطعة كرواسون هش وخفيف زي القطن اطعم وأوفر من الجاهز

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طريقة عمل الكرواسون الذي نحصل عليه عادة من المخابز وهي من المخبوزات الغربية التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الاخيرة وأصبحنا نشتريها بكميات كبيرة من المخابز وهذا لأن لها طعم مميز ولذيذ ويمكن استخدام العديد من الحشوات داخل هذه المخبوزات كما أنها شهية ولها لون ذهبي وقوام هش وتعد أحد أبرز المخبوزات التي يمكن الحصول عليها و اعدادها في المنزل بطريقة سهله ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذه المخبوزات المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه المخبوزات في المنزل بطريقة سريعة.
مكونات طريقة عمل ٤٠ قطعة كرواسون
فيما يلي سنتحدث عن المكونات الذي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه المخرجات في المنزل وباستخدام خطوات بسيطة وهذه المكونات هي:
- ثلاث أكواب دقيق كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ¼ كوب من الحليب السائل.
- بيضة.
- ملعقة من الملح.
- ½ كوب من الزبدة الذائبة.
طريقة عمل ٤٠ قطعة كرواسون
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه المخبوزات وهذه الخطوات هي:
- في أول خطوة نحضر كوب كبير من الماء ونضع في ملعقة من الخميرة بعد ذلك نقوم بتحريك الماء والخميرة معه حتى لا تكون هناك أي تكتلات في هذا الخليط.
- بعد ذلك نترك كوب الخميرة لوقت طويل حتى يبدأ يتضاعف ويصبح لهُ حجم كبير.
- بعد ذلك نحضر وعاء كبير ونضع في الحليب والملح والزبدة ونبدأ في تحريك المكونات حتى يصبح لدينا عجينة الخاصة بال مخبوزات نترك هذه العجينة لمدة 10 دقائق تقريبا.
- بعد ذلك نقوم بتغطية العجين باستخدام كيس من البلاستيك ونضع العجينة داخل الثلاجة لمدة 1\2 ساعة.
- نخرج العجينة من الثلاجة ونضع عليها ورق الزبدة.
- بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على سطح مستوي وجعل العجينة على شكل مستطيل.
- نضع العجينة داخل الثلاجة وهي مفروضة أيضا.
بعد ذلك نخرج العجينة من الثلاجة ونبدأ في تقطيع العجينة على شكل مستطيل طويل.
- نقوم بلف المستطيل بشكل دائري حتى تتكون لدينا شكل المخبوزات التي نراها عندما نشتري خبز من المخبز بعد ذلك نضع هذه القطع المستطيلة داخل الفرن حتى تنضج يمكن استخدام أي حشوة مناسبة مع هذا الخليط.
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