بنص كيلو دقيق فقط حضري 30 قطعة كرواسون هش وخفيف زي القطن اطعم وأوفر من الجاهز

طريقة عمل الكرواسون ‏الذي نحصل عليه عادة من المخابز وهي من المخبوزات الغربية التي ‏انتشرت بشكل كبير في الآونة الاخيرة وأصبحنا نشتريها بكميات كبيرة من المخابز ‏‏وهذا لأن لها طعم مميز ولذيذ ويمكن استخدام العديد من الحشوات داخل هذه المخبوزات ‏كما أنها شهية ولها لون ذهبي وقوام هش ‏وتعد أحد ‏أبرز ‏المخبوزات التي يمكن الحصول عليها و اعدادها في المنزل بطريقة سهله ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذه المخبوزات المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه المخبوزات في المنزل بطريقة سريعة.

‏‏مكونات طريقة عمل ٤٠ قطعة كرواسون

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات الذي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه المخرجات في المنزل وباستخدام خطوات بسيطة وهذه المكونات هي:

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ثلاث أكواب دقيق كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

¼ كوب من الحليب السائل.

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‏ بيضة.

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‏ ملعقة من الملح.

½ كوب من الزبدة الذائبة.

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طريقة عمل ٤٠ قطعة كرواسون

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه المخبوزات وهذه الخطوات هي:

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