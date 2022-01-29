طريقة عمل طاجن الدجاج بالكريمة في 7 خطوات بسيطة بالمقادير

طريقة عمل طاجن الدجاج بالكريمة الذي يعد من الطواجن الشهية الخفية والتي يحبها الكثيرون نظراً لأنها خفيفه علي البطن والمعدة، تحتوي هذه الوجبة علي دجاج قطع، وتوابل وبصل وزيت نباتي زيتون، وليمون، ودقيق ومشروم، لذا نوضح إليكم من خلال هذا التقرير طريقة عمل الدجاج بالكريمة ومعرفة المكونات المطلوبة، فضلا عن الأسرار الخفية التي تمكنكم من عمل الدجاج بالبطاطس في الفرن أيضاً.

طريقة عمل طاجن الدجاج بالكريمة

المقادير والمكونات:



معلقة عصير ليمون.

ملح.

فلفل اسود.

دجاج مقطع حسب الكمية التي ترغب بها.

كوب ونصف كريمة طبخ.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

ست معالق زيت نباتي.

ثلاث معالق دقيق.

3 معالق زبدة.

بصلة مفرومة.

كوب مرق دجاج.

كوبين مشروم شرائح.

طريقة التحضير

يتم اعداد الفرن لدرجة حرارة 180.

نقوم بعمل فتحات في الدجاج، ثم نقوم بتتبيلها بالملح والفلفل الأسود، ونتركها مدة نصف ساعة على نار وسط.

نبدأ في تسخين نصف الزيت، ثم نضيف الدجاج مع التقليب، حتى يأخذ اللون البني، ثم نرص الدجاج في الطاجن الفخاري على نار وسط.

نقوم بتسخين باقي الزيت، ثم نضيف المشروم والبصل، ونقوم بالتقليب إلي التذبيل، وإليك رابط طريقة عمل الكبدة السعودي. طريقة عمل الكبدة السعودي.

نبدأ في أضافة الثوم والتقليب لمدة دقائق.

نضع هذا الخليط علي الدجاج، بنار ونذوب الزبد، ثم نضع الدقيق ونقلب لمدة ثلاث دقائق.

نقوم بأضافة المرق وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود، مع التقليب ليكون الخليط ناعم.

نضيف الكريمة والتقليب للغليان.

نصب الكريمة علي الدجاج والمشروم، ثم يتم التغطية بورق فويل، ثم ندخله في الفرن لمدة ساعة إلا ربع .

نزيل ورق الفويل، ثم نضعة مرة اخرى في الفرن لمدة ربع ساعة، ثم يتم التقديم ساخن مع الأرز، ونذكركم برابط طريقة عمل تتبيلة اللحم.

طريقة عمل دجاج بالبطاطس في الفرن سهل وسريع

نبدأ في تجهيز المقادير التالية:



بصلة.

ثمرتين بطاطس.

دجاجة متوسطة الوزن.

معلقة بهارات دجاج.

عدد 1 معلقة بابريكا.

معلقة بودرة ثوم وبصل.

عدد 1 معلقة زعتر.

معلقة فلفل اسود.

عدد 1 معلقة ريحان.

معلقة ملح.

ثمرة طماطم.

طريقة التحضير والعمل

أولا القيام بقطع البصل، ثم نضيف له الفلفل الاسود مع الملح. يتم بشر الطماطم واضافتها للبصل. نبدأ في تقطيع البطاطس ووضعها مع الطماطم والبصل. نجعز الطاجن ونضيف الية المكونات بالدجاج، ونذكركم برابط طريقة عمل البسبوسة. نضع كافة التوابل في الطاجن مع التقليب للمكونات. نقوم بوضع الطاجن في الفرن لمدة ٦٠ دقيقة ليطيب الدجاج والخليط المضاف ثم نخرجه من الفرن ويقدم ساخن مع السلطات بكل صحة وعافية.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل طاجن الدجاج بالكريمة في 7 خطوات بسيطة بالمقادير.