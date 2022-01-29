بسكويت الزبدة الأصلي من المخبوزات المعروفة في المطبخ الأمريكي، وهو من أنواع البسكويت التي تتميز بطعم لذيذ يحبه الأطفال والكبار، ويمكننا تحضيره في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات متوفرة في المطبخ، فدائماً تحرص الأمهات على إعداد البسكويت بأنواعه المختلفة لتقديمه كوجبة إفطار خفيفة للأطفال في أيام الدراسة، ولتجنب شراء البسكويت الجاهز الذي يكون في كثير من الأحيان غير مضمون الجودة والصلاحية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل بسكويت الزبدة الأصلي بطعم أحلى من الجاهز.

مكونات بسكويت الزبدة

يتم تحضير بسكويت الزبدة الأصلي بمكونات بسيطة، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج، وهى كما يلي:-

2 كوب من الدقيق الفاخر (250 جرام).

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

كوب من الزبدة (225 جرام).

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من السكر البودرة (115 جرام).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

لدهن البسكويت

بياض بيضة

ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

طريقة التحضير

طريقة تحضير بسكويت الزبدة الأصلي سهلة وسريعة، وتتم بالخطوات التالية:-