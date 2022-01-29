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بسكويت الزبدة الأصلي من المخبوزات المعروفة في المطبخ الأمريكي، وهو من أنواع البسكويت التي تتميز بطعم لذيذ يحبه الأطفال والكبار، ويمكننا تحضيره في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات متوفرة في المطبخ، فدائماً تحرص الأمهات على إعداد البسكويت بأنواعه المختلفة لتقديمه كوجبة إفطار خفيفة للأطفال في أيام الدراسة، ولتجنب شراء البسكويت الجاهز الذي يكون في كثير من الأحيان غير مضمون الجودة والصلاحية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل بسكويت الزبدة الأصلي بطعم أحلى من الجاهز.
مكونات بسكويت الزبدة
يتم تحضير بسكويت الزبدة الأصلي بمكونات بسيطة، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج، وهى كما يلي:-
- 2 كوب من الدقيق الفاخر (250 جرام).
- ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- كوب من الزبدة (225 جرام).
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب من السكر البودرة (115 جرام).
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من الحليب السائل.
لدهن البسكويت
- بياض بيضة
- ملعقة كبيرة من السكر الخشن.
طريقة التحضير
طريقة تحضير بسكويت الزبدة الأصلي سهلة وسريعة، وتتم بالخطوات التالية:-
- نخفق كوب من الزبدة مع كوب من السكر البودرة وملعقة صغيرة من الفانيليا بالمضرب اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي وفاتح اللون.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كوبين من الدقيق، ملعقة كبيرة من الحليب البودرة وملعقة كبيرة من النشا.
- ثم نقلب المكونات مع بعضها مع إضافة ملعقة كبيرة من الحليب السائل حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- نغطي العجينة ونضعها في الثلاجة إذا كان الجو حار أو نشكلها مباشرةً إذا كان الجو بارد.
- نفرد العجينة على ورق زبدة وتقطع بقطاعات البسكويت بالأشكال المفضلة.
- نضع قطع البسكويت بعد تشكيلها في صينية مبطنة بورق الزبدة.
- ثم يدهن الوجه ببياض البيض ويزين بقليل من السكر الخشن (خطوة اختيارية).
- ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية على الرف الأوسط لمدة 10 دقائق حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي.
- عند تمام النضج نخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد تماماً، ثم يقدم مع الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
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