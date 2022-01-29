نقطة واحدة.. طريقة عمل الروج بالبنجر لتوريد الشفاة والخدود طبيعياً للون ثابت بدون مكياج نهائياً

طريقة عمل الروج بالبنجر، انتشر مؤخرا صناعة مستحضرات التجميل بالمنزل بواسطة مكونات طبيعية، نظرا لأن المستحضرات المباعة في الأسواق تحتوي على مواد كيميائية ومواد حافظة ضارة بالبشرة والصحة والجسم، ومع اتجاه السيدات خلال الفترة الأخيرة بالاعتماد على المكونات الطبيعية للحفاظ على بشرتهم، نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا طريقة عمل الروج بما أنه من الأدوات التجميل الأساسية التي تعشقها غالبية السيدات.

طريقة عمل الروج بالبنجر

تتميز ثمرة البنجر بلونها الأحمر القوي والذي يمكن صناعة أكثر من درجة للون الأحمر من خلاله من خلال إضافة بعض المكونات البسيطة، وفيما يلي نستعرض معكم مكونات عمل الروج بالمنزل:

ثمرة متوسطة الحجم من البنجر.

أربع ملاعق من زيت الزيتون الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض الطبيعي.

طريقة عمل روج طبيعي ثابت

في البداية يتم غسل ثمرة البنجر جيدا، باستخدام السكين نقوم بتقطيعها إلى أجزاء ثم وضعها بالخلاط ليتم هرسها جيدا.

ثم يتم إضافة إليها أربع ملاعق كبار من زيت الزيتون الطبيعي، ونشغل الخلاط مرة أخرى، ثم نضيف العسل الأبيض الطبيعي.

وثم نقوم بخلط المكونات حتى الوصول إلى قوام متماسك، نحضر علبة سبق تعقيمها بالكحول ونضع فيها الخليط الذي قمنا بتحضيره، ونضعها في المبرد لحين الاستخدام لاحقا.

طريقة عمل الروج السحري

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

شرائح من ثمرة البنجر.

ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو.

الطريقة

قومي بسلق البنجر ثم ضعيه في الخلاط بدون ماء وقومي بضربه ثم تصفيته.

في طبق خارجي قومي بمزج زيت اللوز مع زبدة الكاكاو جيدا، ثم يتم إضافتهم إلى سائل البنجر الذي تم تصفيته مسبقا، يتم التقليب جيدا للمكونات حتى تتجانس تماما.

يتم وضع الخليط المتماسك بداخل علبة نظيفة ثم وضعه بالثلاجة للحفاظ عليه من التلف.

بعد التعرف على طريقتين لعمل الروج بالبنجر بمكونات غير مكلفة، أصبحت غير مضطرة لشراء مساحيق التجميل من الأسواق وتعرضي بشرتك للخطر، فقد أصبح لديك ملون شفاه بمكونات طبيعية، ويمكن استخدامه كملون للخدود، من خلال وضع قليلا منه على خديك ودعكه برفق حتى يتم توزيعه بشكل متساوي على الوجبة، فهو بمثابة أثنين في واحد.