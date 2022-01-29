طريقة عمل الطعمية في البيت في الخلاط تكون هشة ومقرمشة وأحلي من المحلات

طريقة عمل الطعمية في البيت أو ما يطلق عليها أيضاً الفلافل، حيث أنها أكلة موجودة في البلاد العربية، ولكن يختلف المسمى من بلد لآخر، ومعروفة بطعمها المميز والمحبوبة لدي الجميع، بصرف النظر معمولة من الفول أو الحمص، وهناك بلاد بتدمج الاثنين معاً في قرص واحد فيصبح طعمه شهي جداً، فلا يخلو طعام الفطور بدون الطعمية، ويرجع أصلها إلي مصر ومنها انتقلت إلي الشام وغيرها، كما أصبحت توجد محلات مخصصة للفول والطعمية، فهي أكلة شعبية مرغوبة اجتمع عليها كافة فئات المجتمع الغني والفقير، سندوتشات الطعمية عشق الصغار والكبار،اليوم سنتعلم طريقة عمل عجينة الطعمية في البيت في الخلاط بكل سهولة دون الحاجة إلي شرائها من المحلات أو عربات الفول، وحتي نضمن لأطفال طعام نظيف وصحي أكثر، بالإضافة إلي أن مكوناتها موجودة وبسيطة، وعملها وطريقة تحضيرها سهلة جداً.

مقادير طريقة عمل الطعمية

سوف نوضح لكم طريقة عمل الطعمية والمقادير:

نص كيلو فول مدشوش يكون نظيف

ثلاث فصوص ثوم

بصلة بحجم متوسط

خضراء عبارة عن نص ربطة من الكزبرة والشبت والكرات

٢٠٠ مل ماء حوالى كوب

ملعقة صغيرة كمون

نص ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

ملح وشطة حسب الرغبة

طريقة تحضير الطعمية