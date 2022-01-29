نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطعمية في البيت في الخلاط تكون هشة ومقرمشة وأحلي من المحلات في المقال التالي
طريقة عمل الطعمية في البيت أو ما يطلق عليها أيضاً الفلافل، حيث أنها أكلة موجودة في البلاد العربية، ولكن يختلف المسمى من بلد لآخر، ومعروفة بطعمها المميز والمحبوبة لدي الجميع، بصرف النظر معمولة من الفول أو الحمص، وهناك بلاد بتدمج الاثنين معاً في قرص واحد فيصبح طعمه شهي جداً، فلا يخلو طعام الفطور بدون الطعمية، ويرجع أصلها إلي مصر ومنها انتقلت إلي الشام وغيرها، كما أصبحت توجد محلات مخصصة للفول والطعمية، فهي أكلة شعبية مرغوبة اجتمع عليها كافة فئات المجتمع الغني والفقير، سندوتشات الطعمية عشق الصغار والكبار،اليوم سنتعلم طريقة عمل عجينة الطعمية في البيت في الخلاط بكل سهولة دون الحاجة إلي شرائها من المحلات أو عربات الفول، وحتي نضمن لأطفال طعام نظيف وصحي أكثر، بالإضافة إلي أن مكوناتها موجودة وبسيطة، وعملها وطريقة تحضيرها سهلة جداً.
مقادير طريقة عمل الطعمية
سوف نوضح لكم طريقة عمل الطعمية والمقادير:
- نص كيلو فول مدشوش يكون نظيف
- ثلاث فصوص ثوم
- بصلة بحجم متوسط
- خضراء عبارة عن نص ربطة من الكزبرة والشبت والكرات
- ٢٠٠ مل ماء حوالى كوب
- ملعقة صغيرة كمون
- نص ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة
- ملح وشطة حسب الرغبة
طريقة تحضير الطعمية
- تحضير الفول المدشوش ونقيه ونتأكد من إزالة أي شوائب فيه، ثم نغسله وننقعه ساعتين.
- بعد مرور الساعتين نصفي الفول، ونقوم بتقطيع نصف ربطة من الخضراء الموجودة من الكزبرة والشبت والكرفس إلي قطع صغيرة حتي يتمكن الخلاط من فرمها.
- بما أننا نعمل العجينة في الخلاط نقوم بعمل الكمية على أكثر من مرة، الكمية بتتعمل علي خمس مرات، حتى يستطيع الخلاط خلطها جيدا.
- نحضر الخلاط الكهربائي ثم ونضع فيه ربع كوب الماء وكمية بسيطة من البصل والثوم والخضار المقطعة وشوية فول مدشوش.
- نشغل الخلاط ونقلب المكونات جيداً ونعيد تشغيله مرة أخري، ثم نقوم بتصفية المكونات حتى تنزل المياه الزائدة، لا نرمي الماء لا طبعاً، نستخدمه في المرات القادمة.
- نكرر عملية وضع المكونات السابقة في الخلاط مع الماء المصفى من المرة السابقة.
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