نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة من كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المنزل نتيجتها جبارة جربيها ولن تندمي ستشعري بنتيجة مع الاستمرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي لفرد الشعر يبحث جميع النساء عن وصفة طبيعية لكي يستخدمونها لفرد الشعر لكي يظهروا بمظهر لائق وجميل، وترفض معظم النساء عمل الكيراتين في بعض مراكز التجميل، ويرجع سبب عدم رغبة معظم النساء لعمل الكيراتين في مراكز التجميل إلى دخول المواد الكيميائية في معظم الوصفات التي يستخدمونها لفرد الشعر، وسوف نقدم لكل النساء أسهل الوصفات لفرد الشعر في المنزل وبدون أي مواد كيميائية تضر الشعر، وكل ما عليك هو متابعة الفقرات القادمة بكل اهتمام وأن تطبق جميع الخطوات القادمة لكي تحصل على النتيجة التي تريدها.

مسحة من كيراتين طبيعي لفرد الشعر

الكيراتين يعتبر بروتين أساسي لتركيب الشعر، ومن المعروف أن الكيراتين وجميع منتجاته ومكملاته يساعد في أن يقوي بصيلة الشعر ويعطيه لمعان أكثر، وسوف نقدم لكم طريقة قناع الأعشاب في فرد الشعر.

المكونات:

نحضر خمسة ملاعق من أي نوع من أنواع الأعشاب الآتية( الخزامي، الزعتر، الميرمية، إكليل الجبل، البابونج، الأرقطين).

كوبين أو ثلاث أكواب من المياه.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير:

فقط عليك وضع نوع الأعشاب التي تم اختيارها مع ثلاث أكواب من الماء ثم نضعهم على الماء.

نقوم بوضعهم على النار لمدة ثلاثين دقيقة حتى يصلوا إلى درجة الغليان.

بعد ذلك نضع الخل على الخلطة.

نقوم بغسل الشعر بالشامبو ونقوم بشطفه جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع الوصفة على الشعر.

ثم بعد ذلك سوف تلاحظين الفرق في الشعر.

طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر

سوف نقدم لكم قناع لعمل كيراتين للشعر باستخدام الموز والعسل والبيض.

المكونات:

نقوم بتحضير إثنين من البيض.

موزة واحدة.

ملعقتين من العسل.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع كل المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي، وبعد ذلك نقوم بخلطهم لمدة دقيقة، ثم نقوم بوضع أي نوع من المستحضر العلاجي الخاص بكي.

بعد ذلك قومي بوضع هذا الخليط على فروة الشعر، وقومي بتوزيع كل الوصفة على جميع أطراف الشعر.

اتركي هذه الخليط لمدة ساعتين على الشعر.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك جيدا.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيا، وبعد أن يتحسن شعرك قومي بعمل الوصفة مرة كل شهر.

لكي تقوم بزيادة نسبة الكيراتين في الجسم عليك الاهتمام بالبروتينات الطبيعية التي توجد في بعض أنواع الطعام مثل اللحوم الخالية من الدهون وجميع منتجات الألبان قليلة الدسم والزبادي.