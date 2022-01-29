ماتشتريهاش.. طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل أحلى من الجاهزة بتدوب وتمط ووفري فلوسك

كثير من عاشقي الوجبات السريعة يبحثون عن طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل، نظرا لارتفاع أسعارها في المحلات التجارية، حيث يتم تناولها على وجبة الإفطار، والبعض يحب تناولها في وجبة العشاء بجانب قطع لانشون و رغيف الفينو، ويحبها جميع الأعمار من الصغير إلى الكبير، لذلك سنقدمها اليكم خلال مقالنا اليوم بخطوات بسيطة ومقادير مضمونة تجعل مذاقها رائع ولذيذ، فبعد اليوم لن تشتريها مرة أخرى من الخارج بل ستقوم بصنعها بالبيت من وقت للاخر.

طريقة عمل الجبنة الرومي

المكونات اللازمة للتحضير

كيلو من اللبن كامل الدسم.

ثمرة بطاطس متوسطة الحجم مسلوقة ومهروسة.

علبة واحدة من الزبادي.

ثلث كوب من الماء المثلج.

ملعقة طعام من الفلفل اسود الصحيح.

اثنين ملعقة طعام من القشطة.

ملعقة صغيرة من الملح.

شاش.

الجبنة الرومي الاصليه

قومي بإحضار وعاء كبير واسكبي بداخله اللبن وضعيه على النار حتى الوصول لمرحلة الغليان.

قومي بإضافة الزبادي، مع التقليب المستمر لمدة خمس دقائق، حتى يتم التجانس تماماً بين المكونات.

ثم قومي بإضافة كلا من الملح والفلفل الأسود والماء، مع التقليب المستمر.

يتم وضع البطاطس المهروسة والقشطة مع الخليط والتقليب المستمر حتى يتم تجانس المكونات جيدا.

أحضري مصفاة وقومي بوضع الشاش بها، واسكبي بها الخليط السابق تحضيره.

اتركيه لمدة 12 ساعة، قومي بتغير الشاش بواحد جديد ونضع الخليط عليه مرة أخرى واضغطي جيدا، ثم اتركيه 12 ساعة أخرى.

يتم نقل الخليط مرة أخرى إلى شاش نظيف، على أن يتم تكرار تلك الخطوة حتى أربع مرات حتى يتماسك الخليط وتتكون الجبنة الرومي.

فوائد الجبن الرومي لصحة الإنسان

بالنظر إلى مكونات عمل الجبن الرومي نجدها بنسبة كبيرة متكونة من الألبان، مما يساعد كثيراً على تقوية العظام والأسنان، بالإضافة إلى أن الجبنة الرومي مفيد جدا لصحة الجهاز الهضمي في جسم الإنسان.

تم التعرف على طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل، للحصول على ألذ أنواع الجبن التي تباع بأسعار عالية في المحلات، فمن الممكن تقديمها على الوجبات في الصباح والمساء، بالإضافة إلى أنها تدخل في تحضير العديد من الوصفات مثل البيتزا و الفطائر الشرقية.