زي المحلات.. طريقة عمل السجق الاسكندراني الشرقي على أصوله بالخلطة السرية لأسرع أكلة اقتصادية

تتنوع طريقة عمل السجق الاسكندراني لأكثر من طريقة، فهو مكون لحم مفروم وبعض التوابل التي تضاف إليه ما تجعل مذاقة رائع، فمن الممكن طهيه مع شرائح البصل والفلفل الأخضر والملون وبعض التوابل، أو تشويحه فقط ووضعه بداخل الخبز سواء البلدي أو الفينو، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على طريقة عمله بخطوات تجعل مذاقه مثل المحلات التي تقوم ببيعها في الشارع.

طريقة عمل السجق الاسكندراني

فالكثير من عاشقي وجبات السجق الاسكندرانى بأنواعها يفضلون تناوله من البيت عن الشارع نظرا لتوافر النظافة المطلوبة إلى أقصى الحدود من خلال عمله في البيت.

المكونات

نصف كيلو من السجق.

بصلتان حجم متوسط

اثنان فلفل أخضر وألوان إن توفر.

ملعقة من صلصة الطماطم، أو كاتشب.

ملح وشطة وفلفل أسود

نصف كوب من الماء.

زيت للقلي.

طريقة عمل سجق الشارع

في البداية قومي بتقطيع البصل والفلفل إلى شرائح.

ثم احضري طاسة وضعي بها قليل من الزيت شوحي شرائح البصل جيدا حتى يصفر لونها.

بعد ذلك ضيفي شرائح الفلفل مع التقليب لدقيقة.

ثم ضعي السجق كاملا غير مقطع وقلبي المكونات قليلا.

بعد ذلك قومي بإضافة الملح والفلفل الأسود مع عدم الإسراف في وضع الملح، ووضع الشطة في حالة الرغبة في ذلك.

ثم ضعي صلصة الطماطم ونصف كوب الماء، وقلبي جيدا.

بعد ذلك اتركيه على النار لمدة عشر دقائق أو حتى الوصول إلى النضج.

هذه الكمية المذكورة تكفي كوجبة غداء أو عشاء لما يقارب الستة أشخاص، كما يمكنك مضاعفة كمية السجق مع مضاعفة المكونات التي قمنا بإضافتها إليه.

طريقة عمل السجق المحمر

من الممكن طهيه بطريقة أخرى دون الحاجة لإضافة مزيد من المكونات في حال الرغبة في ذلك. عن طريق إحضار طاسة ووضع بها قليل من الزيت.

ثم وضع السجق كامل. مع تقليبه على جميع الجهات حتى يحمر جيدا. ثم يتم تقديمه في طبق مع رشة خفيفة من الملح والفلفل الأسود. ويقدم بجانبه الخبز أو الأرز الأبيض.

طريقة عمل السجق الاسكندراني سهلة جدا وبسيطة ويمكن عملها في البيت بأقل التكاليف. دون الحاجة إلى شراء سندوتشات السجق من الخارج غير معلومة المصدر والنظافة.