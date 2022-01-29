أقوى بروتين رباني لشعر يجعله 4k ونعومة فائقة

يعد أقوى بروتين رباني لشعر لانهو يساعد في تنعيم الشعر الخشن دون مواد ضارة ويعطيكي شعر مثل الحرير من أول استعمال ويتكون من مكونات طبيعية وتصنف أقوي بروتين للفرد الشعر الخشن والمجعد من أول استخدام للحصول علي شعر جميل وناعم قبل العيد ومفعول سحري وفعال جدا ونقدم اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن أقوي بروتين رباني لشعر للحصول علي شعر ناعم كالحرير 4k.

مكونات عمل أقوى بروتين رباني لشعر 4k

سوف نتعرف علي المكونات الخاصة بعمل البروتين الطبيعي للشعر بمكونات بسيطة وموجوده في كل منزل وهي كما يلي:-

حبة من البيض.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الكريمة.

معلقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير البروتين في المنزل بخطوات سهلة للغاية دون تعب ولا تكلفة وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخله البيضة ونضيف عليها الزبادي والكريمة وزيت الزيتون. ونقلب المكونات جيدا حتي نحصل علي خليط متجانس. نقوم بتنظيف فروة الراس ونضع عليها الخليط بشكل متساوي حتي يصل الخليط للجزور الشعر والاطراف ونترك الخليط علي الراس لمدة ساعة. ثم نغسل الشعر بالشامبو والبلسم ويتم تجفيف بفوطة نظيفة. ونكرر الوصفة للشعر الجاف مرتين في الاسبوع وللشعر الدهني مرة في الاسبوع للحصول علي شعر ناعم ومثل الحرير قبل العيد.

مكونات كريم للفرد الشعر الخشن في اقل من نص ساعة

سوف نتعرف علي المكونات الطبيعية التي تعمل علي فرد الشعر في اقل من نصف ساعة بفضل الله وهي كالاتي:-

معلقتين من المايونيز.

حبة من البيض.

معلقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا لتحضير الكريم في المنزل بخطوات بسيطة وهي كما يأتي:-