“مجربة” طريقة تبييض اليدين وعقل الأصابع بمكونات بسيطة والفرق هيبان من أول مرة استعمال

تُعاني الكثير من السيدات من مشكلة اسمرار اليدين وأيضًا عقل الأصابع رغبةً في الظهور بمظهر لائق، حيث تلجأ في بعض الأحيان لشراء المنتجات باهظة الثمن ولكنها ضارة وغير مفيدة فقد تؤدي إلى ظهور الكثير من الآثار الجانبية الناتجة عن ذلك على البشرة، ولكن ننصحك باستعمال الوصفات الطبيعية لضمان عدم الضرر، لذا سوف نوضح لكم طريقة تبييض اليدين وعقل الأصابع بمكونات بسيطة لا مثيل لها.

طريقة تبييض اليدين وعقل الأصابع

تُعاني الكثير من السيدات من أسمرار اليدين نتيجة كثرة استخدام الماء أثناء غسل المواعين، بالإضافة إلى الكثير من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى اسمرارها مع عقل الأصابع، لذا سوف نوضح لكم طريقة تبييض اليدين من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

ملعقتان من النشا.

ملعقة كبيرة ونصف من زيت اللوز.

رشة من عصير الليمون.

كمية مناسبة من ماء الورد.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

يتم وضع النشا في وعاء ونضيف إليه زيت اللوز الحلو.

نضيف بعد ذلك عصير الليمون، وماء الورد، وكريم الباثنينول.

يتم مزج جميع المكونات مع بعضها ثم نضيف المزيج على اليدين بشكل جيد.

يترك الخليط على اليدين وعقل الأصابع حتى تجف تمامًا.

نغسل اليدين بالماء الفاتر جيدًا ثم نضيف القليل من أي نوع مرطب.

نكرر عمل الوصفة السابقة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

طريقة تبييض اليدين بهلام الصبار

يُمكنك استخدام تلك الوصفة للتخلص من اسمرار اليدين وأيضًا القضاء على أسمرار وتصبغات عقل الأصابع، بكل سهولة ويُسر ودون بذل أي مجهود، لذا اتبع بعض الخطوات التالية:

كمية مناسبة من هلام الصبار.

ملعقتان من النشا.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتان من كريم البانثينول.

القليل من الطماطم مع السكر مقشر للبشرة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم خلط النشا مع هلام الصبار بشكل جيد.

نضيف بعد ذلك الكريم، وزيت الزيتون وباقي المكونات ونمزجهم جيدًا.

نوزع الخليط على اليدين ويترك لمدة ربع ساعة حتى يجف.

نغسل اليدين بالماء الفاتر.

نضع المقشر على اليدين ونغسلها مرة أخرى.

بعد ذلك نضيف القليل من المرطب على اليدين.

نكرر عمل الخلطة مرتين لثلاث مرات في الأسبوع.

ويؤكد بعض خبراء التجميل في الوطن العربي، بأنه يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي وصفات متعلقة بالعناية بالبشرة والشعر، وذلك لكون بعض السيدات يكون لديهم حساسية تجاه بعض مكونات وصفة معينة، ولهذا يجب بأن تقوم الفتاة باستشارة طبيب مختص قبل استخدام أيًا من الوصفات، حتى وإن كانت وصفات طبيعية.