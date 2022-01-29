طريقة عمل شيكولاتة باونتي مثل المحلات بدون تكلفة بمكونات سهلة وبسيطة

في البداية يجب أن نشير أن طريقة عمل شكولاتة باونتي تعتبر من الوصفات التي يفضلها العديد من الأشخاص ويرغبون دائما في تناولها بجانب العديد من المشروبات المختلفة، وبالطبع تعتبر شكولاتة باونتي من أنواع الشكولاتة التي تكون باهظة الثمن بصورة كبيرة للغاية لذلك تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عملها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية، كما تعتبر من أنواع الحلويات الغربية التي انتشرت بعد ذلك في جميع أنحاء العالم، تعتبر شوكولاتة باونتي من أشهر أنواع الشوكولاتة في العالم لمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية كما أنها طبقة من الشوكولاتة محشوة بجوز الهند اللذيذ وغنية بالسعرات الحرارية، والآن يمكنك صنعها في المنزل بشكل بسيط خطوات بسيطة خلافا لتوقعات بعض النساء، وفي مقال اليوم نقدم لكم طريقة صنع شوكولاتة باونتي كجزء من خدمة الوصفات التي نهدف لتقديمها لمشتركينا الكرام والتي من خلالها نستعرض العديد من أشهر الوصفات المطبخ العربي والعالمي

طريقة عمل شيكولاتة باونتي

هناك العديد من أنواع الشوكولاتة في السوق ولكن تعتبر شوكولاتة باونتي الأكثر مبيعًا واستهلاكًا لذلك تبحث الكثير من النساء عن طريقة لصنعها في المنزل دون شرائها من المتاجر أو السوبر ماركت وسوف نتعلم من خلال ما يلي المقادير المطلوبة لتحضير شكولاتة باونتي:

علبة حليب كبيرة.

خمسة أكواب من جوز الهند الناعم.

نصف كيلو شوكولاتة.

ملعقة صغيرة من النشا.

بعض الملح

طريقة تحضير شكولاتة باونتي بالمنزل

يمكنكم تحضير شكولاتة باونتي من خلال الخطوات الآتية: