طريقة عمل البقسماط المقرمش بالسمسم مثل المخابز في البيت بأقل التكاليف وبطعم حكاية

يعد البقسماط من المخبوزات الاساسية الموجوده فى كل منزل، وهو يستخدم ايضآ فى العديد من وصفات الاكل المعروفه، وهو من المقرمشات التى يعتمد عليها الكثير كوجبة افطار خفيفة وسريعه مع الشاى او الحليب، ويفضله الاطفال كاسناكس بين الوجبات، واليوم نقدم لكم طريقة عمل البقسماط بمذاقه الرائع.

طريقة عمل البقسماط

المكونات

كيلو من الدقيق الابيض المنخول.

معلقة صغيرة من السكر.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجه.

٢معلقة كبيرة من الزيت النباتى.

معلقة صغيرة من الكمون.

للوجه

معلقة كبيرة من السمسم.

معلقة كبيرة من حبة البركه.

٢بيضه.

معلقة صغيرة من البن.

الطريقة

فى وعاء العجان الكهربائى نضع الدقيق مع الخميرة والملح والسكروالكمون ونخلطهم جيدآ.

نضف اليهم الماء تدريجيآ مع الاستمرار فى العجن حتى نحصل على عجينه متجانسه تمامآ.

نترك العجينه لمدة ساعه حتى تتخمر.

نقوم بتقطيع العجينه على شكل كور متوسطة الحجم.

نشكل هذه الكور الى اصابع ونضعها على صاج الفرن مدهون بقليل من الزيت.

نخفق البيض جيدآ.

نقوم بدهن اصابع البقسماط بالبيض ونضع عليها السمسم وحبة البركة.

ندخل البقسماط الى الفرن على درجة حرارة متوسطه ونتركه حتى ينضج ونحصل على اللون الذهبى.

نخرج البقسماط من الفرن ويترك حتى يبرد تمامآ ويصبح جاهز للتقديم.

يقدم مع الشاى او الحليب الساخن.

طريقة عمل البقسماط بالجبنة والكمون

المكونات

نصف كيلو من الدقيق الابيض المنخول.

ماء دافئ للعجن.

معلقة صغيرة من الخميرة.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الكمون.

٣معالق كبيرة من الجبنه الرومى المبشورة.

الطريقة