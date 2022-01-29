نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكون سحري اعملي كريم كراميل أكثر نعومة بمذاق وطعم شهي في المقال التالي
الكريم كراميل من الحلويات اللذيذة والتى نستمع باكلها لمذاقها العالى ونعومتها التى تاخذنا لعالم تانى، وأكثر الأشخاص يحبون تناولها فى المطاعم وخاصة أطفالنا، ومننا الكتيرنفشل فى إعدادها ولكن بهذه الطريقة نضمن لكى كريم كراميل ناعم وبيذوب فى الفم من أول معلقة ودون زفارة نهائي من البيض و بنكهات جميلة، غير ذلك فى أقل من عشرة دقائق هيكون جاهز فى الفرن والمكونات موجودة فى كل بيت،هقولك على المكون السحرى هيحوله لطعم كريمى أكتر ونعومة فوق الخيال،غير أننا هنوفر كتير بدل ما بنشتريه بمبلغ وقدره وإليكم أسهل الطرق لإعداده وتقديمه بشكل جميل .
مكونات الكريم كراميل:
- عدد٢ بيض
- نصف كوب سكر
- لتر ونصف لبن
- فانيليا
- بشر برتقال
- معلقة صغيرة خل
- معلقتين كبار كريم شانتيه خام
مكونات الكراميل:
- ٢ كوب من السكر
- ربع كوب من الماء
- عصير نصف ليمونة
طريقة صوص الكراميل:
أولا فى مقلاة نضع فيها السكر وربع كوب من الماء وعصرة الليمونة فائدتها إنهاتجعل صوص الكراميل سائل غير مسكر على نار متوسطة دون تقليب فى الأول وبعد أن يذوب السكر تحرك المقلاة فى كل الجهات حتى يتحول السكر إلى لون دهبى فاتح وابعديه عن النار حتى لا يتغير لونه ويصبح مر وصبيه مباشرة فى الأوانى التى تحبى عمل الكريم كراميل فيها واتاكدى أن الأوانى نظيفة وجافة تماماً واتركيها جانبا.
طريقة عمل الكريم كراميل:
- فى حلة على النار نضع فيها اللبن والسكر وبشر البرتقال ومعلقتين كبار كريم شانتيه وقلبيهم كويس وانتظرى حتى يسخن اللبن ونطفى النار.
- فى الخلاط نضع البيض وفانيليا والخل وتضرب حتى يمتزجوا.
- نصب خليط البيض على اللبن السخن ونقلب جيداً بسرعة حتى لا يستوى البيض ونصفى الخليط بالمصفاة من رواسب البيض وبشر البرتقال،ونصبه فوق صوص الكراميل.
- نضع الأوانى فى صنينة بها ماء ساخن وتدخل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ مئوية لمدة ساعة إلا ربع.
- يخرج الكريم كراميل من الفرن ونتركه يبرد ،ويوضع فى الثلاجة لمدة ساعتين ،قبل قلبه فى الطبق يوضع فى ماء دافى ثوانى حتى يسهل خروجه من الإناء.
- استمتع مع أولادك بتناوله فى جو الأسرة الجميل.
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