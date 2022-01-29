بمكون سحري اعملي كريم كراميل أكثر نعومة بمذاق وطعم شهي

الكريم كراميل من الحلويات اللذيذة والتى نستمع باكلها لمذاقها العالى ونعومتها التى تاخذنا لعالم تانى، وأكثر الأشخاص يحبون تناولها فى المطاعم وخاصة أطفالنا، ومننا الكتيرنفشل فى إعدادها ولكن بهذه الطريقة نضمن لكى كريم كراميل ناعم وبيذوب فى الفم من أول معلقة ودون زفارة نهائي من البيض و بنكهات جميلة، غير ذلك فى أقل من عشرة دقائق هيكون جاهز فى الفرن والمكونات موجودة فى كل بيت،هقولك على المكون السحرى هيحوله لطعم كريمى أكتر ونعومة فوق الخيال،غير أننا هنوفر كتير بدل ما بنشتريه بمبلغ وقدره وإليكم أسهل الطرق لإعداده وتقديمه بشكل جميل .

مكونات الكريم كراميل:

عدد٢ بيض

نصف كوب سكر

لتر ونصف لبن

فانيليا

بشر برتقال

معلقة صغيرة خل

معلقتين كبار كريم شانتيه خام

مكونات الكراميل:

٢ كوب من السكر

ربع كوب من الماء

عصير نصف ليمونة

طريقة صوص الكراميل:

أولا فى مقلاة نضع فيها السكر وربع كوب من الماء وعصرة الليمونة فائدتها إنهاتجعل صوص الكراميل سائل غير مسكر على نار متوسطة دون تقليب فى الأول وبعد أن يذوب السكر تحرك المقلاة فى كل الجهات حتى يتحول السكر إلى لون دهبى فاتح وابعديه عن النار حتى لا يتغير لونه ويصبح مر وصبيه مباشرة فى الأوانى التى تحبى عمل الكريم كراميل فيها واتاكدى أن الأوانى نظيفة وجافة تماماً واتركيها جانبا.

طريقة عمل الكريم كراميل: