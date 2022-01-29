طريقة عمل أصابع الشوفان المقرمشة في المنزل بدلا من الجاهزة المكلفة

طريقة عمل أصابع الشوفان المقرمشة في المنزل بدلاً من شراء الأنواع الجاهزة، تعتبر هذه الأصابع من الأشياء المفيدة لأنها تحتوي على كثير من المعادن التي تمد الجسم بالطاقة مثل الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم، كما أن تمنع الإصابة بالسرطان وأمراض القلب لوجود مواد مضادة للأكسدة بها، وتحافظ أيضاً على مستوي الكوليسترول في الدم ومن المعروف أن رقائق الشوفان هذه تدخل في كثير من المنتجات الغذائية وخاصة الحلويات، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة مكونات عمل أصابع الشوفان المقرمشة وطريقة تحضيرها البسيطة.

مكونات عمل أصابع الشوفان المقرمشة

تعد مكونات عمل أصابع الشوفان المقرمشة من المكونات المفيدة جداً للجسم فهيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-

٢ كوب من الشوفان.

٢ ملعقة صغيرة من السكر البني.

كوب من القراصيا ( البرقوق المجفف أو الخوخ ).

نصف كوب من الزبدة.

كوب من العسل.

جوز الهند ( بمقدار كوب ).

كوب من المكسرات.

الفواكه المجففة ( كوب واحد ).

كوب من الزبيب.

طريقة إعداد وتحضير الأصابع

لا تتطلب طريقة عمل هذه الأصابع المقرمشة مجود كبير ولا وقت كل ما عليكم اتباع هذه الخطوات وهي كالآتي:-

نقوم بخلط العسل والزبدة مع بعض ثم نضيف كمية الشوفان ونقلب جيداً. ثم نقطع الفواكة المجففة قطع صغيرة ونضيفها على الخليط السابق ونقلب. نقوم بإضافة الزبيب وجوز الهند والقراصيا والمكسرات ونخلط جميع المكونات حتى تتجانس. بعد ذلك نحضر صينية ونغلفها بورق الزبدة ونسكب بها هذا الخليط. نرش السكر البني على الوجه وندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم قطعها على شكل أصابع ثم نقدمها بالف هنا وشفا.

الفوائد الصحية للشوفان

سوف نتحدث على فوائد الشوفان الصحية التي لا يعرفها الكثير وهي كما يلي:-