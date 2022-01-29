وصفة نبوية لتكثيف الشعر وسد الفراغات وعلاج التساقط والشيب

مشكلة تساقط الشعر من أكبر المشاكل التي تواجهها الكثير من النساء مما يدفعهن إلى إيجاد طرق تساعد أنفسهن في التخلص منها، وبما أن مشاكل الشعر متعددة الأوجه وفردية، فإن تساقط الشعر هو أحد المشاكل التي تحرج صاحبها رجل كان أو امرأة، لذلك إذا كانت لديك هذه المشكلة، فلدينا شيئًا مناسبًا لك سيساعد شعرك على النمو مرة أخرى بطريقة طبيعية.

تكثيف الشعر وسد الفراغات وعلاج التساقط والشيب

يمكن نمو شعرك مرة أخرى باستخدام المكونات الطبيعية التالية:

بذور الحلبة

نقع حفنة من بذور الحلبة في وعاء مملوء بالماء لمدة 5-6 ساعات.

هرسها وخلطها مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

انشر المعجون الناتج على المنطقة المصابة.

اتركيه لمدة ساعة قبل غسله.

كرر مرتين في الأسبوع لنتائج ملحوظة.

زيت الكافور

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من زيت الكافور مع ملعقتين صغيرتين من الزبادي و3-4 قطرات من زيت الجوجوبا.

تدليك المنطقة المصابة بالخليط.

اتركيه على شعرك لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر والشامبو العادي.

كرر هذه الطريقة كل شهر لتحقيق النتائج المرجوة.

عصير البصل

اعصروا البصل واحتفظوا بالعصائر الطازجة.

انقعي القطن في عصير البصل وضعيه على المنطقة المصابة.

اتركي البصل على شعرك طوال الليل.

في الصباح، اغسلي شعرك بالشامبو العادي والماء الفاتر.

استخدم هذا العلاج على الأقل 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مرئية.

فلفل أسود

اطحن الكمية المناسبة من الفلفل لعمل مسحوق جاهز.

اخلطي المسحوق مع 2-3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

دلكي الجزء الأمامي من شعرك بلطف بالمزيج.

اتركيه يجف لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

يمكن أن يساعدك استخدام الخليط كل أسبوعين في التخلص من تساقط شعر الجبهة.

زيت الخروع