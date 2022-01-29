طريقة عمل فطائر مقلية بالجبنة بأحلي طريقة صحية ولذيذة وأفضل من محلات المخبوزات

تعتبر الفطائر والمعجنات من احلى وأخف الوجبات السريعة اللذيذة التي تقدم على الإفطار أو العشاء، وهى محببة كثيرا للكبار والاطفال لسهولة تناولها وخفتها، تقدم المعجنات والفطائر باشكال مختلفة ومتعددة منها المخبوزة في الفرن ومنها المقلية في الزيت، ويمكن أن تقدم سادة او محشية حسب رغبة كل شخص، وحيث أن طريقة اعدادها سهلة وتحرص كل أم على إرضاء اولادها فيمكن أن تقوم بإعدادها بالمنزل بطريقتها، سنقوم بتحضير الفطائر المقلية لمساعدة كل ربة منزل في الحصول على كل ما تريده في وصفاتها وأفكارها.

طريقة تحضير الفطائر المقلية

المكونات:-

٢ كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ربع كوب من زيت الذرة.

كوب وربع من الحليب السائل الدافئ.

نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من السكر.

رشة ملح.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:-

في بولة صغيرة يخلط الحليب الدافئ مع الخميرة والسكر وتترك جانبا لمدة ١٠ دقائق لتتفاعل.

في بولة آخري يخلط الدقيق والملح والزيت ثم خليط الحليب والخميرة ونقلب المكونات جيدا حتى تختلط المكونات تماما وتصبح عجينة متجانسة.

تغطى البولة لتختمر العجينة لمدة ٣٠ دقيقة.

نقوم بدهن سطح المطبخ بالزيت وتقطع العجينة على شكل كرات متوسطة الحجم.

نقوم بفرد كور العجين باستخدام النشابة وتحشى الحشوة المحببة إليكم وتغلق جيدا ويمكن تركها بدون حشو نهائى.

تكرر هذه العملية حتى تنتهى الكمية الموجودة.

نقلب فى زيت غزير حتى تأخذ اللون الذهبي وترفع من على النار على طبق به مناشف مطبخ للتخلص من كمية الزيت الزائد.

طرق حشوات الفطائر

إضافة حشوة جبنة فيتا بالمعنى والبقدونس المفروم.

يمكن عمل حشوة عصاج اللحم المفروم.

حشوة معدة من التونة الزيتون الاسود.

حشوة مكونة من جبن رومي او شيدر مبشور مع شرائح من الفلفل الأخضر الحار.

طريقة أخري من الفطائر المقلية المربعة الصغيرة:-

نقوم بتحضير كمية من العجينة المحضرة مسبقا ثم نقوم بفردها على بالنشابة على شكل مربع وتقطع بالسكين مربعات صغيرة ثم تقلب فى زيت غزير وتقدم على ورق مناشف المطبخ.

تقدم في طبق التقديم ويمكن إضافة رشة من سكر البودر والقرفة او يمكن تقديمها سادة مع الشاي.

تنوع كل سيدة في المنزل في المأكولات والحلويات والعجائن التي تقدمها لأولادها وتكون بمذاق جميل، وتقوم ربة المنزل بإعداد الفطائر المقلية هي من أسرع الفطائر التي يمكن تحضيرها ولا تحتاج الى وقت ولا أي مجهود، وتحتاج مكونات بسيطة جدا ويمكن حشو هذة الفطائر من الجبن بمختلف انواعها حتي تضيف عليها مذاق رائع.