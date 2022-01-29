طريقة تحضير الزلابية من الألف إلى الياء والمقادير المعروفة وسر القوام الهش الخارجي والطري من الداخل

طريقة تحضير الزلابية من الألف إلى الياء، تحضير الزلابية من أسهل ما يكون وهي تعتبر من الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، ويقبل على شرائها الكثير من خارج المنزل لطعمها اللذيذ ومذاقها المميز، لذا تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عملها في المنزل؛ حيث انها غير مكلفة ومكوناتها متوفرة في كل منزل، لذلك نعرض لكم في مقالنا هذا أفضل وأسهل طريقة لعمل الزلابية.

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طريقة تحضير الزلابية

من خلال المكونات المتوفرة لدينا سوف تحصل على الزلابية اللذيذة، ومكوناتها هي كالآتي:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب وربع من الماء الفاتر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من النشا.

جوز الهند للتزيين.

كيفية تحضير الزلابية

من خلال بعض الخطوات التالية سوف نحصل على الزلابية بأقل تكاليف ولا يستهلك كثير من الوقت، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

يتم إحضار وعاء عميق من البلاستيك. ثم يتم وضع الدقيق مع النشا والملح والخميرة ويتم تقليبهم جيدا. بعد ذلك يتم إضافة السكر والفانيليا والماء مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة سائلة قليلا. ثم يتم تغطية العجين لمدة ساعتين في مكان دافئ حتى تختمر. ثم نعجن العجينة مرة اخرى ونتركها لمدة ساعة. يتم إحضار مقلاة عميقة مملوءة بالزيت الغزير ثم نحضر طبق ويتم ملئه بالزيت ونضع الملعقة الصغيرة ليتم تشكيل العجينة على شكل كرة صغيرة ونضعها بالزيت. وتقلب الزلابية حتى يتم الحصول على اللون الذهبي. تكرر العملية حتى تنتهي من الكمية. نقوم بإخراج الزلابية على الشربات مباشرة ونضعها في طبق مملوء بجوز الهند وتقدم في طبق التقديم وبالف هنا وشفا.

وبهذا قد نكون قدمنا لكم طبق الزلابية الرائع منتهي السهولة.