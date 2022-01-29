طريقة خبيز الكرواسون في البيت.. أجمل وأشهى المخبوزات الفرنسية لأطعم إفطار

طريقة خبيز الكرواسون في البيت، أصل الكرواسون فرنسي وكرواسون بالفرنسية تعني الهلال نسبة لشكله و هناك روايات عديدة عن أصل الكرواسون فالبعض يقول أنه أخذ شكل الهلال نسبة للإسلام لأن الفرنسيين قاموا بإعداده بعد هزيمتهم الأمويين وغيرها العديد من القصص وهو أحد أنواع المخبوزات المشهورة جدا فى العالم أجمع ويتناوله العديد سادة أو محشى حلو أو مالح.

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مكونات الكرواسون الهش المورق

سنتعرف على مكونات الكرواسون مع بالكوب و بالجرام

نصف كيلو من الدقيق الأبيض مخبوزات (500) جم.

الزيت مقدار ربع كوب (60) مل.

الماء مقدار كوب ونصف (375) مل.

الحليب البودرة اثنين ملعقة كبيرة (25) جم.

الزبدة الذائبة ثلاث أرباع كوب (150) جم.

خميرة فورية ملعقة كبيرة(12.5) جم.

سكر ملعقة كبيرة (12.5) جم.

الملح نصف ملعقة صغيرة (2.5) جم.

فانيليا سائلة نصف ملعقة صغيرة(2.5) مل.

بيضة محفوفة جيدا.

كيفية تحضير الكرواسون مثل المخابز