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عمر شويل - جدة طريقة خبيز الكرواسون في البيت.. أجمل وأشهى المخبوزات الفرنسية لأطعم إفطار - ثقفني
طريقة خبيز الكرواسون في البيت، أصل الكرواسون فرنسي وكرواسون بالفرنسية تعني الهلال نسبة لشكله و هناك روايات عديدة عن أصل الكرواسون فالبعض يقول أنه أخذ شكل الهلال نسبة للإسلام لأن الفرنسيين قاموا بإعداده بعد هزيمتهم الأمويين وغيرها العديد من القصص وهو أحد أنواع المخبوزات المشهورة جدا فى العالم أجمع ويتناوله العديد سادة أو محشى حلو أو مالح.
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مكونات الكرواسون الهش المورق
سنتعرف على مكونات الكرواسون مع بالكوب و بالجرام
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض مخبوزات (500) جم.
- الزيت مقدار ربع كوب (60) مل.
- الماء مقدار كوب ونصف (375) مل.
- الحليب البودرة اثنين ملعقة كبيرة (25) جم.
- الزبدة الذائبة ثلاث أرباع كوب (150) جم.
- خميرة فورية ملعقة كبيرة(12.5) جم.
- سكر ملعقة كبيرة (12.5) جم.
- الملح نصف ملعقة صغيرة (2.5) جم.
- فانيليا سائلة نصف ملعقة صغيرة(2.5) مل.
- بيضة محفوفة جيدا.
كيفية تحضير الكرواسون مثل المخابز
- توضع الخميرة والسكر في وعاء مع قليل من الماء الدافئ ويقلب ويغطى ويترك فى مكان دافئ لمدة 15 دقيقة حتى نحصل على فقاعات.
- يضاف الحليب البودرة إلى الزيت والدقيق والملح فى وعاء عميق وتعجن جيدا يمكن إضافة القليل من الماء إذا احتاج العجين.
- يوضع معهم مزيج الخميرة الفورية ويعجن مرة أخرى حتى الحصول على عجينة طرية لينة.
- يغطى العجين ويترك ليختمر ساعة تقريبا.
- يفرغ العجين من الهواء ويقطع كرات مناسبة الحجم حوالى سبعة وتترك لترتاح عشر دقائق.
- تفرد بالشوبك على شكل دوائر غير سميكة.
- توضع دوائر العجين فوق بعضهم ويدهن بين كل طبقة الزبد الذائب.
- ويضغط عليها بالشوبك التماسك الفطائر معا.
- تقطع العجينة مثلثات وافى الناحية العريضة رول حتى يصبح شكل الكرواسون المعتاد.
- تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 15-20 دقيقة فى صينية مدهونة بالزيت حتى تصبح ذهبية وبالهنا والشفا.
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